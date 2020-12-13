Пн, 14.12.2020
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The Sunday Times сообщила о второй попытке отравить Навального "Новичком"

Алексей Навальный.

ФОТО: Скриншот.

На политика Алексей Навального была совершена еще одна попытка покушения, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах. По данным издания, Навального второй раз пытались отравить "Новичком" перед тем, как его эвакуировали из Омска в Берлин, пишет "Медуза".

По версии The Sunday Times, предполагаемые агенты госбезопасности проникли в больницу, где лежал Навальный. Издание утверждает, что их целью было не допустить, чтобы политика доставили в клинику в Берлине живым, пишет портал "Медуза".

Бывший командир Объединенного химического, биологического и радиологического отделения Великобритании полковник Хэмиш Стивен де Бреттон-Гордон утверждает, что оппозиционера спасло введение антидота к яду - атропина, который Навальному ввела бригада скорой помощи в аэропорту Омска. Вероятнее всего, в больнице это было сделано второй раз.

Напомним, что Алексея Навального госпитализировали 20 августа после того, как он потерял сознание в самолете из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омск, врачи назвали причиной его состояния нарушение обмена веществ с резким падением сахара в крови. После эвакуации оппозиционера в Германию несколько европейских лабораторий обнаружили в его анализах и на вещах из номера отеля следы яда из семейства "Новичок". Власти России отрицают причастность к покушению. 

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