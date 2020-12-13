Меняется ли уровень кислорода в организме, когда надеваешь маску?

Врачи, при помощи специального профессионального оборудования, проверили уровень кислорода в организме журналиста. На первом этапе эксперимента на нем была надета только одна маска.

По словам руководителя Клиники токсикологии и сепсиса Олега Шубы, нормальный показатель должен составлять от 95 до 98,99 единиц. 26

Показатели журналиста - 98, 97.

"Насыщенность крови кислородом в норме, когда вы в одной маске", - констатирует врач.

После этого журналист надевает еще две маски, прямо поверх той, что была на нем изначально. Уровень кислорода в крови не меняется.

"Если насыщенность кислородом остается неизменной, значит маска не мешает нормальному снабжению крови кислородом. Это лишь подтверждает тот факт, что при правильном использовании маски никакой угрозы жизни человека не создается", - говорит врач.

После этого журналист снимает все маски и снова проверяет уровень кислорода в организме - те же цифры. 26

Тем не менее, по словам врача, насыщенность кислородом - величина не постоянная. Показатели могут зависеть не только от доступа собственно кислорода, но и от того, насколько хорошо снабжается кровью палец, на который надет датчик. так, например, когда руки холодные, показатель может быть другим.

В конце эксперимента решено измерить уровень кислорода у самого врача, на лице которого плотно прилегает респиратор, в котором он ходит весь рабочий день. Показатель - 96 единиц.