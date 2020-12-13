Вс, 13.12.2020
Мы сделали все возможное, чтобы предотвратить насилие на улицах, ущерб другим людям и имуществу. Мирные люди, которые вышли, чтобы выразить свою точку зрения - это их право, и мы уважаем свободу слова. Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
1
1 мин для прочтения

Елена Исинбаева: "Бузову не хочет убить, наверное, только ленивый"
"Ледниковый период"

Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com/buzova86

12 декабря на Первом канале был показан очередной выпуск шоу "Ледниковый период". Одним из особо запоминающихся стало выступление Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева. Жюри высказалось о паре довольно ярко. Об этом пишет "Спорт-экспресс". 

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев показали номер под композицию из видеоигры Angry Birds. 

Актер Егор Беров заметил, что он не ощущает, что перед ним пара. Ольга катается как "сольник", а Соловьев ее носит и катает. 

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заметила, что Ольга умеет смеяться над собой. 

"Спасибо Дмитрию, что он сказал, что это птичка... Когда Ольга выехала на лед, я думала, кто она: оса, подсолнух, цветок? Если бы Дима не сказал, я бы не поняла. Мне понравилась эта самоирония, ведь Ольгу Бузову не хочет убить, наверное, только ленивый. Здорово, что она умеет сама над собой смеяться", - заметила Елена. 

Другой член жюри, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, подытожила: "Просто Бузова неубиваемая!". 

А как вам номер Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева?

Последние новости

НАВЕРХ
Back