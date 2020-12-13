Елена Исинбаева: "Бузову не хочет убить, наверное, только ленивый"

Актер Егор Беров заметил, что он не ощущает, что перед ним пара. Ольга катается как "сольник", а Соловьев ее носит и катает. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заметила, что Ольга умеет смеяться над собой.

"Спасибо Дмитрию, что он сказал, что это птичка... Когда Ольга выехала на лед, я думала, кто она: оса, подсолнух, цветок? Если бы Дима не сказал, я бы не поняла. Мне понравилась эта самоирония, ведь Ольгу Бузову не хочет убить, наверное, только ленивый. Здорово, что она умеет сама над собой смеяться", - заметила Елена.