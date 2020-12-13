Елена Исинбаева: "Бузову не хочет убить, наверное, только ленивый"
12 декабря на Первом канале был показан очередной выпуск шоу "Ледниковый период". Одним из особо запоминающихся стало выступление Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева. Жюри высказалось о паре довольно ярко. Об этом пишет "Спорт-экспресс".
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев показали номер под композицию из видеоигры Angry Birds.
Актер Егор Беров заметил, что он не ощущает, что перед ним пара. Ольга катается как "сольник", а Соловьев ее носит и катает.
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заметила, что Ольга умеет смеяться над собой.
"Спасибо Дмитрию, что он сказал, что это птичка... Когда Ольга выехала на лед, я думала, кто она: оса, подсолнух, цветок? Если бы Дима не сказал, я бы не поняла. Мне понравилась эта самоирония, ведь Ольгу Бузову не хочет убить, наверное, только ленивый. Здорово, что она умеет сама над собой смеяться", - заметила Елена.
Другой член жюри, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, подытожила: "Просто Бузова неубиваемая!".
А как вам номер Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева?