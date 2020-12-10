Что известно о фельдшере Марине, задержанной за распространение ложной информации?

В среду, 9 декабря, Госполиция задержала фельдшера Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Марину Корнатовскую и активиста Валентина Еремеева в связи с распространением ложной информации о Covid-19.

Агентство LETA сообщило, что отдел по борьбе с киберпреступлениями задержал мужчину и женщину по ранее возбужденному уголовному делу в связи с опубликованной в социальной сети Facebook ложной информацией о Covid-19, так как она представляет угрозу общественной эпидемиологической безопасности.

Возбуждено дело по статье Уголовного закона о хулиганстве. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или штраф.

Расследование уголовного дела продолжается, в интересах следствия полиция пока не предоставляет дополнительной информации. Закон предусматривает, что лицо можно задерживать на срок до 48 часов.

Если необходимо, можно применить меру пресечения, самая строгая из которых - арест. О применении ареста решение должен принять суд.

Как оказалось, Марина Корнатовская активно принимала участие в организованном 6 ноября обществом Tautas labklājībai.lv пикете против введения режима чрезвычайной ситуации, состоявшемся у здания Кабинета министров. На это обратил внимание фотограф агентства LETA Эдийс Паленс.

Галерея: Марина Корнатовская на пикете против режима ЧС

Стоит отметить, что в лечебном учреждении агентству LETA подтвердили, что фельдшер по-прежнему числится работником больницы. Но, как пояснил руководитель юридического отдела больницы Эдуард Брокс, правовые рабочие отношения - это процедура, которую необходимо соблюдать. "Между больницей как работодателем и работниками есть правовые рабочие отношения, которые по сути являются частными отношениями", - сказал Брокс.

Судя по его словам, в законе о труде есть конкретный порядок, как действовать в случаях, когда было констатировано дисциплинарное нарушения.

После констатации факта работник должен подать письменное заявление по поводу того, что было сделано. Далее оценивается тяжесть нарушения и применяется соответственное наказание - это может быть замечание или выговор, а в самом тяжелом случае - увольнение. 49

"Обычно это происходит в течение месяца, так как здесь наложены строгие сроки", - добавил Брокс.

Напомним, на прошлой неделе программа Латвийского телевидения Panorāma сообщила, что широкое внимание общественности в социальных сетях привлекло видео скандального известного активиста Валентина Еремеева, в котором обобщается большинство теорий заговора о Covid-19. В этом видео теории заговора озвучивает девушка, которая представляется сотрудником Восточной клинической университетской больницы.

В более чем получасовом видео фельдшер Марина Корнатовская пересказывает классические теории заговора, заявляя, что Covid-19 - вымышленная болезнь, статистика об инфицированных сфальсифицирована, переполненность больниц - миф, а вакцины для людей смертельны. Фельдшер даже заявила, что врачи в больницах намеренно причиняют вред пациентам с пневмонией.

"В лечении, которое назначается больным с пневмонией, алгоритм очень подозрительный и непонятный. Я вижу другую клиническую картину, но у меня есть подозрения, что это не из-за вирусных обострений, а из-за того, что делается с пациентами во время лечения", - сказала Корнатовская. По ее мнению, сейчас проводятся эксперименты, как быстрее убить пациента или создать впечатление, что человека вылечили.

Днем ранее женщина распространила аудиофайл, в котором говорилось о том, что на Кипсале строится больница для пациентов с Covid-19, а вакцины против нового коронавируса будут смертельными.

Корнатовская - фельдшер-помощник врача клиники токсикологии и сепсиса Рижской восточной клинической университетской больницы, куда доставляются пациенты с Covid-19.