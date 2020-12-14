Как гражданка Швейцарии оказалась в белорусской тюрьме и что там увидела

"Она каждое свое письмо заканчивает словами Марии Колесниковой: "верым, можам, пераможам" (верим, можем, победим. - Ред.)", - рассказывает Геннадий Касьян, брат Натальи Херше, которая после участия в женском марше в Минске оказалась в белорусской тюрьме. С нескрываемой гордостью за сестру он показывает присланные ею из заключения рисунки. На них - нарисованные простым карандашом портреты двенадцати женщин, которые вместе с ней сидели в тюремной камере в Жодино.

Из Швейцарии - в белорусскую тюрьму

51-летняя Наталья Херше родом из Орши, но уже 12 лет проживает в Швейцарии, где у нее есть работа, любимый человек и взрослая дочь. Когда после выборов в Беларуси начались протесты, она не могла остаться в стороне. "Она следила за новостями сутки напролет, часами обсуждала происходящее по телефону с братом", - вспоминает Роберт Штеели (Robert Stäheli), с которым Наталья вместе два года.

Когда в сентябре запланированная поездка в жаркие страны сорвалась, Наталья решила поехать в Беларусь. 19 сентября она участвовала в "Блестящем марше" женщин в Минске. Тогда были задержаны около 350 человек, в том числе Наталья. При задержании она попыталась снять балаклаву с тащившего ее в автозак силовика. Сначала ее посадили на 15 суток, а позже завели уголовное дело.

"Все обвинительное заключение строилось на видеоролике издания tut.by, на котором ничего толком не видно", - говорит Геннадий Касьян. Он считает судебное разбирательство фарсом и абсурдом. Тем не менее суд Советского района Минска 7 декабря приговорил Наталью Херше к 2,5 годам колонии за то, что она "оказала сопротивление с насилием" 22-летнему сотруднику ОМОНа Сергею Кончику.

Власти Швейцарии требуют освобождения

Во время своего последнего слова в суде Наталья Херше сказала, что живет "в европейской демократической стране, где свобода слова и право на мирные собрания четко определены Конституцией и гарантируются государством". Она выразила надежду на то, что и Беларусь станет таким государством. Ее гражданский муж вспоминает, что Наталью очень впечатлила прямая демократия в Швейцарии. В Санкт-Галлене, где они проживают, голосование по важным для общины вопросам проходит на площади поднятием руки.

У Натальи Херше, помимо белорусского, есть швейцарское гражданство. Посол Швейцарии в Беларуси наблюдал за ходом судебных слушаний и навещал Наталью в тюрьме. Министр иностранных дел этой страны потребовал от властей в Минске освободить Наталью. Как сообщили Deutsche Welle в МИД Швейцарии, швейцарские власти находятся в контакте с белорусскими чиновниками; в Берне обеспокоены ростом насилия против мирных демонстрантов и выражают сожаление в связи с приговором, но не могут юридически обжаловать его. "МИД Швейцарии вместе с адвокатом госпожи Херше обдумывают дальнейшие шаги", - сообщили DW в пресс-службе ведомства.

В Швейцарии выражают солидарность с Натальей

Дело Натальи Херше получило широкую огласку в швейцарских СМИ, в том числе благодаря акциям солидарности, которые проводят представители белорусской диаспоры и правозащитники в Швейцарии. "Мы хотим, чтобы эта тема оставалась в фокусе. Как еще мы можем повлиять? Давлением на официальные швейцарские органы", - говорит активистка ассоциации Razam в Швейцарии Светлана Дизлер. Она познакомилась с Натальей Херше 9 августа на выборах президента Беларуси на избирательном участке в посольстве в Берне. Светлана вспоминает, что Наталья была одета в белую футболку с красной полоской и производила впечатление позитивного человека, несмотря на очередь в три-четыре часа, которую должны были отстоять желающие проголосовать.

На оглашение приговора в Минске Наталья тоже пришла в одежде белого и красного цветов. "Она не может молчать. Она, конечно, испытывает страх. Но она продолжает идти, если боится", - так описывает Наталью ее гражданский муж Роберт Штеели.