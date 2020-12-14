Расширение в инновациях, взглядах и поиске единомышленников. Прогноз от Ярины Астро

RUS TVNET представляет расстановку планет на этой неделе от @jarina_astro. Ярина - латвийский астролог, рассказывающая простым языком, без лишних терминов о том, что планеты готовят нам на этой неделе!
Тут и далее повествование от лица Ярины
Эта неделя собрала, походу, все значимые включения года, которые будут работать еще долго. Каждое из них заслуживает отдельного поста, и они будут. А пока коротко о главном:
- 12 декабря Белая Луна перешла в знак Стрельца, где не была 7 лет. До середины июля 2021-го Высшие силы, как проекция Белой Луны, будут учить нас выстраивать свою систему верований, идеологий, на которые опираться;
- 14 декабря полное кольцевое солнечное затмение. Дает большую активацию "Я". У кого в виде эго, у кого силы, у кого вдохновения, у кого апатии и неверии в себя. У кого вообще ничего, потому что никак не задевает личный гороскоп. Значит, просто плывем, живем обычной жизнью;
- Юпитер переходит в Водолея, где не был 12 лет, и на целый год запускает расширение в инновациях, в альтернативных взглядах, поиске единомышленников, нестандартных общественных проектов, стартапов, обновления;
- Сатурн переходит в Водолея, где не был 29 лет, и запускает новую программу на ближайшие 3 года. Это тема революции власти, это борьба рамок и свободы;
- Уникально само по себе соединение Юпитера и Сатурна. Они встречаются раз в 20 лет. А конкретно в Водолее не тусили вместе 800 лет;
- Черная Луна соединяется с Ураном, что бывает раз в 9 лет. Их революционные энергии чувствуются с конца ноября;
- А что, если я ничего не чувствую? Куда бежать и что срочно начинать? В Интернете говорят, что надо ритуал на удачу, закладка фундамента на 18 лет, эпоха Водолея, переход в пятое измерение... ааа!
- Ребят, зачем все эти потуги? Вы же и так регулярно о чем-то мечтаете? Какие ритуалы? Вы умеете магичить? Нет? Зачем тогда лезть? Еще и в такие фатальные энергии!
- Если по сей день жизнь вас не вывела на интерес к эпохе Водолея и пятому измерению, то зачем искусственно пытаться приманить к себе вибрации, которыми вы не обладаете и не готовы к ним?
- Поверьте, все, что нам нужно менять - по затмению или другим включениям планет, на блюдечке обязательно покажут. А иногда и с кувалдой.
- Не у всех текущие транзиты задевают гороскоп. Не у всех стоит задача сейчас что-то менять. Не все должны что-то чувствовать. Не надо рожать ежика против шерсти!