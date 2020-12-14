По делу Юлии Цветковой проведут экспертизу сериала "Секс в большом городе"

После экспертизы следствие планирует установить, "являются ли порнографическим материалом сцены, демонстрирующие картины с изображением женского полового органа", имеют ли "материалы" историческую, художественную или культурную ценность, а также провоцируют ли они "психическое состояние, вредное для здоровья человека, в том числе несовершеннолетнего?".

"Почему я пишу вам? В конце концов, вся эта история, хоть и ужасная, не имеет к вам никакого отношения. Дело в том, что следствие, видимо, исчерпав свою фантазию, заказало для доказательства вины Юлии две новые экспертизы: одну искусствоведческую, вторую - психологическую. Сейчас они ставят перед экспертами задачу: сравнить семь изображений вагин из уголовного дела Юлии с теми, что были в "Сексе в большом городе", где вы рисовали вагины. Никто не понимает, чего они здесь добиваются", - сказано в письме.