По делу Юлии Цветковой проведут экспертизу сериала "Секс в большом городе"

В России на экспертизу направлен эпизод сериала "Секс в большом городе" в рамках дела художницы Юлии Цветковой о распространении порнографии. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на мать художницы Анну Ходыреву.
В постановлении сказано, что это сможет обеспечить объективность расследования. В Следственном комитете отметили, что сцены, показывающие картины с изображениями женского полового органа, в сериале "Секс в большом городе" СМИ сравнили с изображениями, которые публиковала Цветкова.
В связи с этим следователь попросила провести судебно-психологическую экспертизу пятой серии первого сезона сериала, где одна из героинь приезжает к художнику, который рисует вагины.
После экспертизы следствие планирует установить, "являются ли порнографическим материалом сцены, демонстрирующие картины с изображением женского полового органа", имеют ли "материалы" историческую, художественную или культурную ценность, а также провоцируют ли они "психическое состояние, вредное для здоровья человека, в том числе несовершеннолетнего?".
Как пишет издание, мама художницы Анна Ходырева направила письмо актрисе Синтии Никсон, игравшей в "Сексе в большом городе".
"Почему я пишу вам? В конце концов, вся эта история, хоть и ужасная, не имеет к вам никакого отношения. Дело в том, что следствие, видимо, исчерпав свою фантазию, заказало для доказательства вины Юлии две новые экспертизы: одну искусствоведческую, вторую - психологическую. Сейчас они ставят перед экспертами задачу: сравнить семь изображений вагин из уголовного дела Юлии с теми, что были в "Сексе в большом городе", где вы рисовали вагины. Никто не понимает, чего они здесь добиваются", - сказано в письме.