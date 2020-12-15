В результате пожара в доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек

В ночь на вторник, 15 декабря, в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии в доме престарелых произошел пожар, в результате которого погибли 11 человек, сообщает ТАСС.
Площадь пожара составила 72 квадратных метра, одноэтажное деревянное здание сгорело полностью.
Из огня сумели спастись одна сотрудница и три клиента пансионата, остальные находившиеся в здании люди погибли.
В качестве возможной причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем.
Возбуждено уголовное дело.
Как пишет "Медуза" со ссылкой на администрацию Абзелиловского района, дом престарелых работал реально, однако не имел права на круглосуточное размещение клиентов. Кроме того, пансионат был перегружен - помещения были рассчитаны максимум на десять клиентов.