В результате пожара в доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек

Из огня сумели спастись одна сотрудница и три клиента пансионата, остальные находившиеся в здании люди погибли.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на администрацию Абзелиловского района, дом престарелых работал реально, однако не имел права на круглосуточное размещение клиентов. Кроме того, пансионат был перегружен - помещения были рассчитаны максимум на десять клиентов.