Вт, 15.12.2020
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Министерство образования и науки
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В результате пожара в доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек

ФОТО: TASS/Scanpix

В ночь на вторник, 15 декабря, в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии в доме престарелых произошел пожар, в результате которого погибли 11 человек, сообщает ТАСС.

Площадь пожара составила 72 квадратных метра, одноэтажное деревянное здание сгорело полностью.

Из огня сумели спастись одна сотрудница и три клиента пансионата, остальные находившиеся в здании люди погибли.

В качестве возможной причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем.

Возбуждено уголовное дело.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на администрацию Абзелиловского района, дом престарелых работал реально, однако не имел права на круглосуточное размещение клиентов. Кроме того, пансионат был перегружен - помещения были рассчитаны максимум на десять клиентов.

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