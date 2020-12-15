Как одно граффити за ночь подняло стоимость дома в 17 раз

Женщина уже находилась в последней стадии процесса продажи, когда на стене дома появилась последняя работа всемирно известного художника.

Теперь же подсчитано, что недвижимость, выставленная на продажу за 300 тысяч фунтов, может стоить до четырех миллионов. 2

Дом, на котором появилась граффити, находится у подножия одной из самых наклонных улиц Великобритании - по этой причине кажется, что чихание изображенной на рисунке дамы "переворачивает" все остальные дома на улице.

57-летняя Маккин отменила сделку о продаже в последней ее фазе. Джо Сайер, основатель сайта My Art Broker, рассказал порталу Daily Mail, что это мудрое решение - несмотря на то, что эту работу нельзя продать как классическое художественное изделие, она однозначно повышает стоимость недвижимости.

Несмотря на то, что можно только догадываться, какие действия с украшенным домом произведут новые владельцы, понятно, что здание привлекает внимание - Маккин сообщила, что несколько человек уже забирались на крышу дома, чтобы осмотреть рисунок поближе.