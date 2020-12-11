Пт, 11.12.2020
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Бэнкси создал новое граффити. Возможно, на этот раз его заметили

ФОТО: https://www.instagram.com/banksy/

В Бристоле появилось новое граффити Бэнкси. Художник подтвердил свое авторство и разместил фотографию работы на своей Instagram-странице. 

Он подписал ее фразой "Апчхи!".

На этот раз Бэнкси изобразил старушку, которая чихает так сильно, что у нее вылетает зубной протез, а также сумочка и клюка.

Esquire сообщает, что граффити появилось 10 декабря на одном из двухэтажных домов Тоттердауна, пригорода Бристоля.

BBC опрашивая местных, нашли человека, который быть может видел Бэнкси. 

"Около 7 утра я варил себе кофе, я посмотрел в окно и увидел человека. Мне показалось, что это очень увлеченный строитель, потому что он все время смотрел на стену. Я выглянул в окно снова где-то через час, и там уже собралась толпа людей", - рассказал 27-летний Комли.

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