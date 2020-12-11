Бэнкси создал новое граффити. Возможно, на этот раз его заметили

На этот раз Бэнкси изобразил старушку, которая чихает так сильно, что у нее вылетает зубной протез, а также сумочка и клюка.

"Около 7 утра я варил себе кофе, я посмотрел в окно и увидел человека. Мне показалось, что это очень увлеченный строитель, потому что он все время смотрел на стену. Я выглянул в окно снова где-то через час, и там уже собралась толпа людей", - рассказал 27-летний Комли.