Негативный комментарий на портале едва не разрушил карьеру врача-психиатра

Эстонский сексолог-психиатр Имре Раммуль получил плохой отзыв на портале Tervisetrend: один из пользователей поставил ему оценку "1" по пятибалльной системе. Этого хватило, чтобы в рейтинге портала доктор Раммуль опустился почти на последнюю страницу, что оказало сильное влияние на доходы его медицинской практики, рассказывает в своем очередном выпуске программа Kuuuurija, пишет Rus.Postimees.
Tervisetrend - это веб-сайт, на котором можно прочитать отзывы о различных специалистах и увидеть, насколько были довольны врачами предыдущие пациенты. Люди заходят на сайт Tervisetrend, когда ищут семейного врача или специалиста и еще не знают, к кому обратиться. На веб-сайте оставлено свыше 50 000 оценок 8 000 различных врачей Эстонии. Добавить комментарий-рейтинг легко - это анонимный процесс, который занимает всего пару минут.
Доктор Раммуль - врач со стажем. Он работал заведующим наркологическим отделением психиатрической больницы Тартуского университета, был лектором в Тартуском университете и руководил психиатрической клиникой Северо-Эстонской региональной больницы. Он проработал врачом более 30 лет. Но несмотря на всю долгую и успешную карьеру, один плохой комментарий снизил доход его компании почти вдвое.
История началась, когда однажды октябрьским вечером к доктору Раммулю через его сайт семейных медицинских консультаций обратился молодой человек. На это письмо доктор ответил через несколько часов.
"Он сказал, что в разное время принимал разные лекарства, которые давали сильные побочные эффекты, и выдвинул четыре диагностических гипотезы своей болезни, включая биполярность. И действительно, лекарства могли способствовать биполярности (...) От отметил, у него нет в данный момент телефона, но с ним можно связаться по электронной почте. И что он подумывает о приеме", - рассказал Раммуль.
Вот ответ Раммуля пациенту: "К сожалению, прием в нашем медицинском учреждении платный, и вероятно, он будет стоить 100 евро. Если вы не имеете финансовых возможностей для оплаты средства связи, вам следует обратиться к своему лечащему врачу. Вы писали, что с приемом определенного лекарства дела пошли на лад. Скорее всего, найдется и решение проблемы сна и общей активности. Первоначально вам следует сосредоточиться не на диагностике, а, прежде всего, на поиске решений - позже будет время заняться диагностикой".
Доктор Раммуль не имеет договора с Больничной кассой и является одним из специалистов с платным приемом. Прейскурант его услуг также доступен на его сайте.
Этим история не ограничилась, потому что ответ Раммуля увидела подруга пациента, которая вмешалась как третье лицо. По ее мнению, ответ доктора Раммуля был неэтичным - как если бы доктор бросил нуждающегося пациента в беде. Именно она позже написала уничижительный комментарий о Раммуле на портале Tervisetrend. И эта же женщина затем анонимно обратилась в газету Õhteleht с рассказом о Раммуле.
В переписке с врачом женщина указала на то, что у ее друга нет средства связи лишь потому, что он недавно приехал из-за границы, где, собственно, и находится его лечащий врач. И именно по этой причине молодой человек и решил вообще обратиться к Раммулю.
Но и плохим комментарием на портале эта история, к сожалению, не заканчивается.
"Я написал ей, что этот комментарий - не совсем честный, будьте добры, уберите его, пожалуйста. Она сказала, что не уберет, что хочет предостеречь остальных", - поведал Имре Раммуль ведущей Kuuuurija Катрин Луст.
Через некоторое время доктору Раммулю уже поступили вопросы от журналиста газеты Õhtuleht на ту же тему. По словам доктора Раммуля, и комментарий на Tervisetrend, и статья Õhtuleht оказали разрушительное влияние на дело всей его жизни, и одно простое нажатие кнопки в интернете на самом деле не должно так бить по карьере.
Теперь врач при содействии прославившегося связанными с клеветой делами адвоката Роберта Сарва намерен отстаивать свои права в суде. "С одной стороны, этот комментарий оклеветал Раммуля лично, дав ему возможность заявить о личном ущербе. Но вторая часть заключается в том, что комментарий также навредил его бизнесу, и человек, разместивший этот комментарий, может получить иск о возмещении прямого ущерба, исчисляющегося тысячами евро", - подтвердил Сарв в эфире программы.
Исполнительный директор паевого товарищества Terviseportaal Кадри Таса сказала, что на портале Tervisetrend работают несколько модераторов, которые просматривают комментарии, а при необходимости даже консультируются с юристами.
На сегодня отрицательный отзыв о докторе Раммуле с портала удален, и его оценка снова превратилась в пятерку.
Адвокат Сарв, между тем, считает, что сильнее всего Раммулю навредил Õhtuleht, который мог бы со своей стороны подать хороший пример, а не идти на поводу у онлайн-троллинга.
Программа Kuuuurija приводит в сюжете и другой пример интернет-клеветы: Диана вместе с мужем уже 15 лет руководит пярнуской компанией Vecta Design, которая производит современные натяжные потолки. Однако этой весной, в самый тяжелый период коронавируса, им также в какой-то момент пришлось столкнуться с клеветой, размещенной в интернете бывшим сотрудником. В марте бывшая подчиненная Дианы, которая проработала в ее компании четыре года, написала пост в Facebook, с последствиями которого Диане все еще приходится бороться, потому что дело передано в суд.
С сентября Диана начала изучать юриспруденцию, потому что этот весенний случай подтолкнул ее к изучению законов и своих прав.
В этой истории также примечательно то, что эта сотрудница обратилась в Комиссию по рассмотрению трудовых споров, но победу там одержала компания Дианы. Между тем, открытый для всех пост бывшей сотрудницы по-прежнему находится в ее Фейсбуке.
Люди должны начать думать о том, что их поступки могут иметь очень тяжелые последствия, подытоживает Роберт Сарв.
Смотрите сюжет Kuuuurija на русском языке полностью.