Негативный комментарий на портале едва не разрушил карьеру врача-психиатра

Tervisetrend - это веб-сайт, на котором можно прочитать отзывы о различных специалистах и увидеть, насколько были довольны врачами предыдущие пациенты. Люди заходят на сайт Tervisetrend, когда ищут семейного врача или специалиста и еще не знают, к кому обратиться. На веб-сайте оставлено свыше 50 000 оценок 8 000 различных врачей Эстонии. Добавить комментарий-рейтинг легко - это анонимный процесс, который занимает всего пару минут.

Доктор Раммуль - врач со стажем. Он работал заведующим наркологическим отделением психиатрической больницы Тартуского университета, был лектором в Тартуском университете и руководил психиатрической клиникой Северо-Эстонской региональной больницы. Он проработал врачом более 30 лет. Но несмотря на всю долгую и успешную карьеру, один плохой комментарий снизил доход его компании почти вдвое.

История началась, когда однажды октябрьским вечером к доктору Раммулю через его сайт семейных медицинских консультаций обратился молодой человек. На это письмо доктор ответил через несколько часов.

"Он сказал, что в разное время принимал разные лекарства, которые давали сильные побочные эффекты, и выдвинул четыре диагностических гипотезы своей болезни, включая биполярность. И действительно, лекарства могли способствовать биполярности (...) От отметил, у него нет в данный момент телефона, но с ним можно связаться по электронной почте. И что он подумывает о приеме", - рассказал Раммуль.

Вот ответ Раммуля пациенту: "К сожалению, прием в нашем медицинском учреждении платный, и вероятно, он будет стоить 100 евро. Если вы не имеете финансовых возможностей для оплаты средства связи, вам следует обратиться к своему лечащему врачу. Вы писали, что с приемом определенного лекарства дела пошли на лад. Скорее всего, найдется и решение проблемы сна и общей активности. Первоначально вам следует сосредоточиться не на диагностике, а, прежде всего, на поиске решений - позже будет время заняться диагностикой".

Доктор Раммуль не имеет договора с Больничной кассой и является одним из специалистов с платным приемом. Прейскурант его услуг также доступен на его сайте.

Этим история не ограничилась, потому что ответ Раммуля увидела подруга пациента, которая вмешалась как третье лицо. По ее мнению, ответ доктора Раммуля был неэтичным - как если бы доктор бросил нуждающегося пациента в беде. Именно она позже написала уничижительный комментарий о Раммуле на портале Tervisetrend. И эта же женщина затем анонимно обратилась в газету Õhteleht с рассказом о Раммуле.

В переписке с врачом женщина указала на то, что у ее друга нет средства связи лишь потому, что он недавно приехал из-за границы, где, собственно, и находится его лечащий врач. И именно по этой причине молодой человек и решил вообще обратиться к Раммулю.

Но и плохим комментарием на портале эта история, к сожалению, не заканчивается.