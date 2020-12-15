Путин поздравил Байдена с победой на выборах. Он не спешил это делать

Путин направил Байдену поздравительную телеграмму, в которой "пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", говорится в сообщении Кремля.

Российский лидер также подчеркнул, что со своей стороны "готов к взаимодействию и контактам".

Путин поздравил Байдена спустя шесть недель после выборов, обращает внимание Си-эн-эн.

Russian President Vladimir Putin congratulated Joe Biden on his victory in the US presidential election Tuesday, six weeks after the vote and a day after the Electoral College officially affirmed Biden's win https://t.co/i00yDlam1D — CNN Breaking News (@cnnbrk) December 15, 2020

Ранее во вторник коллегия выборщиков США подтвердила победу Байдена на выборах - он получил 306 голосов выборщиков из необходимых 270. Результаты выборов президента Конгресс США должен утвердить 6 января.

Действующий президент США Дональд Трамп до сих пор не признал свое поражение на выборах, утверждая, что голосование сопровождалось массовыми фальсификациями.

Путин не спешил

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. 7 ноября Байдена начали поздравлять с победой главы зарубежных государств.

В Кремле заявляли, что президент России не спешит поздравлять Байдена, поскольку считает корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов.

9 ноября, отвечая на вопрос, в чем разница между нынешней ситуацией с подведением итогов выборов и той, которая была четыре года назад, когда Путин сразу поздравил Дональда Трампа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "разница совершенно очевидна".

"Там [в США] предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается, поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления", - говорил Песков.