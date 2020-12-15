В самолетах "Аэрофлота" выделят специальные места для антимасочников

"Аэрофлот заявил об усилении контроля соблюдения масочного режима, поэтому для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места", - сказала она добавив, что компания также будет дополнительно информировать о невозможности перевозки пассажиров, по любым причинам не готовым выполнять требования Роспотребнадзора.