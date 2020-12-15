Вт, 15.12.2020
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Арнис Кактиньш, социолог
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В самолетах "Аэрофлота" выделят специальные места для антимасочников

"Аэрофлот". Фото иллюстративное.

ФОТО: Alexander Demianchuk/Alexander Demianchuk/TASS

Российская авиакомпания "Аэрофлот" выделит отдельные места для пассажиров, отказавшихся надевать маску после закрытия дверей в салоне самолета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря авиакомпании Юлии Спиваковой.

"Аэрофлот заявил об усилении контроля соблюдения масочного режима, поэтому для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места", - сказала она добавив, что компания также будет дополнительно информировать о невозможности перевозки пассажиров, по любым причинам не готовым выполнять требования Роспотребнадзора.

Спивакова отметила, что такие меры являются общемировой практикой и вынужденными мерам.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" в связи со сложной эпидемиологической обстановкой усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту воздушных судов.

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