В самолетах "Аэрофлота" выделят специальные места для антимасочников

Российская авиакомпания "Аэрофлот" выделит отдельные места для пассажиров, отказавшихся надевать маску после закрытия дверей в салоне самолета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря авиакомпании Юлии Спиваковой.
"Аэрофлот заявил об усилении контроля соблюдения масочного режима, поэтому для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места", - сказала она добавив, что компания также будет дополнительно информировать о невозможности перевозки пассажиров, по любым причинам не готовым выполнять требования Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" в связи со сложной эпидемиологической обстановкой усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту воздушных судов.