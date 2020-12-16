"Открытые медиа" сообщили о связи зятя Мишустина с хищением НДС в России

Бизнесмен Александр Удодов, являющийся мужем сестры премьер-министра РФ и бывшего главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина, причастен к одной из крупнейших налоговых махинаций в России. Об этом говорится в расследовании "Открытых медиа", опубликованном в среду, 16 декабря.

Речь идет о так называемом деле Сергея Данилочкина о незаконном возмещении НДС. По версии следствия, в 2009-2010 годах через аудиторскую фирму Данилочкина "Волтер Волс" были поданы декларации от имени 11 подставных фирм, и таким образом было похищено из бюджета 5,2 миллиарда рублей. Удодов проходил свидетелем по этому делу, однако не нашлось оснований для привлечения его к ответственности, сообщила еще 2015 году Генпрокуратура РФ на запрос прокуратуры немецкого Кобленца.

В Германии в отношении Удодова, который наполовину владеет логистической фирмой VG Cargo, с 2013 года ведется расследование об отмывании средств. В 2012 году Удодов перевел по сложной схеме 3 млн евро с личного счета в Швейцарии офшору с Британских Виргинских островов, а офшор в свою очередь пополнил на 3 млн евро счет VG Cargo. Немцы не увидели экономической обоснованности транзакций и сочли, что операции могут попыткой отмывания криминальных денег, утверждают "Открытые медиа". По данным издания, немцы назвали аферу Данилочкина с НДС "предикатным преступлением", то есть предшествующим отмыванию.

Связь с делом Магнитского

"Открытые медиа" также нашли связь Удодова с делом Магнитского. По их данным, он является бенефициаром офшорной компании Gellasia Limited, которая летом 2008 года получила 30 тысяч долларов от офшора Rodney Universal Ltd. Эта компания по делу Магнитского известна как место, в котором собирались похищенные из российского бюджета средства. В феврале нынешнего года Алексей Навальный в своем расследовании сообщил о связи Удодова с делом Магнитского. По его данным, в 2009-2010 годах Удодов купил в Нью-Йорке шесть квартир в одном доме с фигурантом дела Магнитского Денисом Кацывом, сыном бывшего вице-президента РЖД.

Квартиры Удодова и детей Мишустина

Ранее "Открытые медиа" сообщали, что Удодов подарил премьеру Мишустину шесть земельных участков общей площадью 1,3 гектара и два дома на Рублевке, в коттеджном поселке "Коттон Вэй". В нынешнем расследовании описывается, как квартиры, купленные связанными с Удодовым офшорными фирмами перешли во владение детей Мишустина. Так, офшорная компания Korpe Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, в 2010 году купила в Москве две квартиры площадью по 180 квадратных метров. Позже их выкупил у фирмы партнер Удодова и его жены Наталии Стениной по ресторану "Недальний восток" Аркадий Новиков, который в свою очередь продал их сыновьям Мишустина Алексею и Александру. Korpe Ltd какое-то время владела долей в дата-центре в Зеленограде, потом эта доля была переписана на прямую на Удодова, утверждают "Открытые медиа".

Другая офшорная фирма Motion Finance, в 2011 году приобрела две квартиры в 265 и 245 квадратных метров на Пречистенском бульваре в Москве. Эта фирма также получила 30 процентов ООО "Комплектинвестстрой", которой до этого полностью владел Удодов. В 2015 году офшор продал одну из квартир; вторая в 2020 году была переписана на Сергея Ниязова, менеджера в ключевых проектах Удодова, а затем на петербургскую компанию "Платформа лизинг", формально не связанную с Удодовым. Однако, как утверждают "Открытые медиа", Удодова по-прежнему хорошо знают в этом доме. На посту охраны у сотрудника издания приняли письмо Удодову в одну из квартир, поставив подпись на листке о приеме корреспонденции.