ВОЗ призвала отмечать праздники в масках даже в семейном кругу. И праздновать на улице

Такую рекомендацию оно издало в попытках ограничить распространение вируса.

"Существует высокий риск новой волны в первые недели и месяцы 2021 года, и нам нужно работать вместе, чтобы у нас были достижения в попытках их предотвратить", 146

указала базируемая в Копенгагене структура.

Везде, где это возможно, собрания должны проходить на улице, их участникам необходимо соблюдать физическую дистанцию.

Если собрания проходят в помещении, то "ограничение размера группы и обеспечение хорошей вентиляции чрезвычайно важны, чтобы снизить угрозы риска", сказано в сообщении.

Ношение масок может показаться странным, когда находишься в кругу семьи и друзей, однако это может сыграть "важную роль в попытках обеспечить, чтобы все были здоровы и в безопасности".

Необходимо избегать скоплений людей, например, после лыжных мероприятий на горнолыжных курортах, во время путешествий или в транспортных узлах.

Властям и общинам рекомендовано рассмотреть "перенос, ограничение или отмену массовых собраний". 146

Это относится в том числе на религиозные процессии, рынки и богослужения, особенно в местах, где высокий уровень распространения.