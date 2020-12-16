ВОЗ призвала отмечать праздники в масках даже в семейном кругу. И праздновать на улице

Европейцам, которые планируют встречать Рождество, Новый год и другие праздники в кругу семьи и друзей, рекомендуется носить маски для лица, сообщило в с среду европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет dpa.
Такую рекомендацию оно издало в попытках ограничить распространение вируса.
"Существует высокий риск новой волны в первые недели и месяцы 2021 года, и нам нужно работать вместе, чтобы у нас были достижения в попытках их предотвратить",
указала базируемая в Копенгагене структура.
Везде, где это возможно, собрания должны проходить на улице, их участникам необходимо соблюдать физическую дистанцию.
Если собрания проходят в помещении, то "ограничение размера группы и обеспечение хорошей вентиляции чрезвычайно важны, чтобы снизить угрозы риска", сказано в сообщении.
Ношение масок может показаться странным, когда находишься в кругу семьи и друзей, однако это может сыграть "важную роль в попытках обеспечить, чтобы все были здоровы и в безопасности".
Необходимо избегать скоплений людей, например, после лыжных мероприятий на горнолыжных курортах, во время путешествий или в транспортных узлах.
Властям и общинам рекомендовано рассмотреть "перенос, ограничение или отмену массовых собраний".
Это относится в том числе на религиозные процессии, рынки и богослужения, особенно в местах, где высокий уровень распространения.
В европейский регион ВОЗ входят 53 государства, а также Россия, Турция, страны Кавказа и Средней Азии.