Ср, 16.12.2020
Если заболеваемость не снизится, то будет использована возможность продления зимних школьных каникул. Министерство образования и науки
Министерство образования и науки
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ВОЗ призвала отмечать праздники в масках даже в семейном кругу. И праздновать на улице

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Европейцам, которые планируют встречать Рождество, Новый год и другие праздники в кругу семьи и друзей, рекомендуется носить маски для лица, сообщило в с среду европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет dpa.

Такую рекомендацию оно издало в попытках ограничить распространение вируса.

"Существует высокий риск новой волны в первые недели и месяцы 2021 года, и нам нужно работать вместе, чтобы у нас были достижения в попытках их предотвратить", 

 указала базируемая в Копенгагене структура.

Везде, где это возможно, собрания должны проходить на улице, их участникам необходимо соблюдать физическую дистанцию.

Если собрания проходят в помещении, то "ограничение размера группы и обеспечение хорошей вентиляции чрезвычайно важны, чтобы снизить угрозы риска", сказано в сообщении.

Ношение масок может показаться странным, когда находишься в кругу семьи и друзей, однако это может сыграть "важную роль в попытках обеспечить, чтобы все были здоровы и в безопасности".

Необходимо избегать скоплений людей, например, после лыжных мероприятий на горнолыжных курортах, во время путешествий или в транспортных узлах.

Властям и общинам рекомендовано рассмотреть "перенос, ограничение или отмену массовых собраний".

Это относится в том числе на религиозные процессии, рынки и богослужения, особенно в местах, где высокий уровень распространения.

В европейский регион ВОЗ входят 53 государства, а также Россия, Турция, страны Кавказа и Средней Азии.

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