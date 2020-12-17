Ожидание и реальность: офтальмолог рассказал правду о коррекции зрения

Какие стереотипы мешают людям решить проблему плохого зрения и чего действительно стоит опасаться, рассказывает хирург-офтальмолог Андрей Соломатин.

Как известно, страхи чаще всего возникают из-за ложных убеждений и отсутствия достоверной информации. Пришло время разобраться, какие мифы мешают людям раз и навсегда решить проблему плохого зрения.

Миф 1. Если во время коррекции зрения что-то пойдет не так, то я ослепну.

Правда: Лазерная хирургия относится к наиболее щадящим медицинским технологиям. Важно выбирать опытного хирурга и проверенную клинику. Использование опытным хирургом точного и "умного" оборудования нового поколения практически исключает какие-либо ошибки в ходе проведения операции. Это обеспечивает максимальную безопасность и надежность лазерной коррекции зрения.

Миф 2. Если сами офтальмологи не делают себе коррекцию зрения, значит это не эффективно.

Правда: Цель лазерной коррекции зрения не спасти жизнь, а улучшить ее качество. Многие офтальмологи уже прошли через коррекцию зрения, о чем окружающие могут не подозревать, а других вполне устраивают очки. Кроме того, у некоторых людей, как пациентов, так и врачей, могут быть противопоказания к проведению операции. Нередко причиной невозможности проведения операции становится возрастной фактор, так как она не рекомендована людям старше 45 лет.

Миф 3. Если во время операции я моргну – можно повредить глаз или утратить зрение.

Правда: Во время операции хирург использует специальный аппарат, который бережно фиксирует веки пациента и не дает моргать тогда, когда этого делать не надо. Это обеспечивает спокойный и безопасный процесс операции.

Миф 4: Результат операции сохраняется на несколько лет, а потом ее нужно повторять снова.

Правда: Операции по лазерной коррекции зрения в нашей клинике мы проводим уже более 20 лет. С целью коррекции зрения, к нам обращаются дети прооперированных нами ранее пациентов, что доказывает стабильность результата.

Исследования ведущих мировых экспертов подтверждают долгосрочность результатов операции. Если соблюдены все необходимые процедуры безопасности и операция проводится опытным хирургом, то большинство пациентов сохраняют свободу от очков до наступления возрастных изменений.

Миф 5. Лучше выбирать старые технологии коррекции зрения, так как они проверены временем.

Правда: Лучше выбирать технологии, которые показаны конкретному пациенту. Перед тем, как попасть на лазерную коррекцию зрения, пациенту предстоит пройти углубленную диагностику глаз, чтобы по ее итогам подобрать наиболее подходящий метод коррекции.

Бывают ситуации, когда анатомия глаза пациента настолько благоприятная, что ему подходят технологии всех трех поколений лазерной коррекции зрения. Бывает наоборот, когда ввиду анатомических ограничений пациенту подходят только 1-2 метода. Главное, чтобы у хирурга и пациента был выбор, поэтому наши специалисты освоили и применяют все известные методики коррекции зрения.

Миф 6. После лазерной коррекции зрения женщинам нельзя рожать.