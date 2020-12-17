"Эрогенные зоны никто не отменял": есть ли страсть после 60?

Есть ли секс после 60? Как это происходит?

(фото ниже - Ольга)

"Да все нормально, как и у всех", - начала Ольга.

"Если ты в 20 лет любишь заниматься сексом, то ты и в 60 будешь любить заниматься сексом.

Наверно, есть какие-то нюансы возрастные. Но сам настрой - он не меняется", - признала Елена.

(фото ниже - Елена)

Ольга добавила, что она возрастных нюансов не чувствует:

"Когда у тебя нет месячных, ты уже знаешь, что все хорошо и ты свободна, наоборот, легче все происходит".

Девушки уточнили, не возникают ли проблемы в сексе в этом возрасте, на что Елена честно ответила:

"Проблемами с сексом мы что называем? Обычно - отсутствие оргазма. Когда я его испытала с мужчиной впервые - это был мой первый мужчина, и в общем я так и испытываю с другими. С возрастом меняется "желание хотеть мужчину". Потому что просто невольно у тебя требования к мужчине (человеческие) немножко становятся как-то жестче. И если ты не очень человека хочешь, допустим, то, соответственно, это влияет на секс.

Этот трепет, который так легко возникает в молодости, с возрастом он возникает сложнее".

ФОТО: скриншот с youtube.com

Один мужчина всю жизнь - как подогревать отношения?

Ольга призналась, что у нее был и остается один-единственный мужчина на всю жизнь.

"Конечно, отношения уже не такие, как были в молодости, но они не только дружеские, но и как-то ты не представляешь жизнь без этого человека. И я считаю, что пока у тебя есть такое ощущение, то, наверно, все остальное складывается нормально", - сказала модель.

Елена в то же время отметила, что "главное, когда есть тепло. Не с целью заниматься сексом, а даже просто касаться".

Ведущие рассказали, что иногда рассуждают на тему того, что долгие отношения могут приравниваться к отношениям с родственником и тогда мужчина просто "не возбуждает".

"Это не возбуждает на расстоянии. Это то, о чем я говорила - что тебе трудно возбудиться от мысли о человеке, а когда он рядом - эрогенные зоны никто не отменял!"

"Аппетит приходит во время еды", - отшутились девушки.