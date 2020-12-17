"Эрогенные зоны никто не отменял": есть ли страсть после 60?

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Гостьями нового выпуска "Подруг" на YouTube-канале "Нежный редактор" стали модели Елена Лунёва и Ольга Хохлова. Обеим женщинам по 62 года. Ведущие шоу поговорили с ними о том, есть ли секс после 60, а также на другие темы касательно секса и возраста.
Есть ли секс после 60? Как это происходит?
(фото ниже - Ольга)
"Да все нормально, как и у всех", - начала Ольга.
Наверно, есть какие-то нюансы возрастные. Но сам настрой - он не меняется", - признала Елена.
(фото ниже - Елена)
Ольга добавила, что она возрастных нюансов не чувствует:
Девушки уточнили, не возникают ли проблемы в сексе в этом возрасте, на что Елена честно ответила:
"Проблемами с сексом мы что называем? Обычно - отсутствие оргазма. Когда я его испытала с мужчиной впервые - это был мой первый мужчина, и в общем я так и испытываю с другими. С возрастом меняется "желание хотеть мужчину". Потому что просто невольно у тебя требования к мужчине (человеческие) немножко становятся как-то жестче. И если ты не очень человека хочешь, допустим, то, соответственно, это влияет на секс.
Один мужчина всю жизнь - как подогревать отношения?
Ольга призналась, что у нее был и остается один-единственный мужчина на всю жизнь.
"Конечно, отношения уже не такие, как были в молодости, но они не только дружеские, но и как-то ты не представляешь жизнь без этого человека. И я считаю, что пока у тебя есть такое ощущение, то, наверно, все остальное складывается нормально", - сказала модель.
Елена в то же время отметила, что "главное, когда есть тепло. Не с целью заниматься сексом, а даже просто касаться".
Ведущие рассказали, что иногда рассуждают на тему того, что долгие отношения могут приравниваться к отношениям с родственником и тогда мужчина просто "не возбуждает".
"Аппетит приходит во время еды", - отшутились девушки.
Полный выпуск "Подруг":