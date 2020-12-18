Кариньш: решения правительства по снижению кризиса Covid-19 стали понятнее

Решения правительства по снижению кризиса Covid-19 стали более понятными, признал в пятницу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он указал, что прошло долгое время, пока большинство общества и члены правительства поняли, что созданный Covid-19 кризис очень тяжел, сообщает агентство LETA.
"Весенняя удача дала уверенность, что мы исключение, можем лучше. Еще весной все как один реагировали мгновенно, в свою очередь лето было длинным и спокойным, и в сентябре, когда цифры стали меняться, большинство не захотело видеть в этом угрозу", - рассказал Кариньш.
Премьер проинформировал, что идет уже 11-я неделя, когда количество зараженных коронавирусом продолжает расти, создавая перегрузку системы здравоохранения. "Кажется, все поняли, что дело серьезное", - добавил Кариньш.
"В правительстве у всех одинаковое понимание и решения наконец стали более понятными", - отметил Кариньш.
Напомним, для ограничения распространения Covid-19 правительство в четверг решило установить более строгие ограничения с 21 октября.
Ограничения будут в силе три недели до 11 января, и они не коснутся свободы перемещения жителей.
Ограничения будут относиться на собрания и на торговлю. В свою очередь зимние каникулы учеников 1-6 классов продлены на неделю.