В ближайшие недели в магазинах будет продаваться только ограниченный ассортимент товаров

В это время

смогут работать магазины, где продаются продукты питания, в том числе алкоголь, предметы гигиены, хозяйственные товары первой необходимости, табачные изделия и электронные устройства для курения, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов, цветы и елки. 6

В Минэкономики пояснили, что в перечень средств гигиены входят средства для ухода за зубами, волосами и телом, дезинфицирующие средства, туалетная бумага, носовые платки, полотенца для рук и столовые салфетки, детские подгузники и другие.

В список хозяйственных товаров первой необходимости входят товары, необходимые для отопления, отопительные приборы, телефонные аппараты, спички, зажигалки, батарейки, лампочки, свечи, тормозные жидкости и антифриз, замки, ортопедические аксессуары, предметы для похорон, бланки для бухгалтеров, пластиковые и бумажные пакеты и др.

Также разрешена оптовая торговля строительными товарами.

Смогут работать аптеки, в том числе ветеринарные аптеки, магазины оптики и автозаправочные станции.