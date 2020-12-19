В ближайшие недели в магазинах будет продаваться только ограниченный ассортимент товаров

С сегодняшнего дня, 19 декабря, до 11 января в торговле вводится регулирование, которое до сих пор применялось в выходные и праздничные дни, но одновременно расширены группы товаров, которыми можно будет торговать, предусматривают принятые правительством изменения в распоряжении о чрезвычайном положении.
В это время
смогут работать магазины, где продаются продукты питания, в том числе алкоголь, предметы гигиены, хозяйственные товары первой необходимости, табачные изделия и электронные устройства для курения, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов, цветы и елки.
В Минэкономики пояснили, что в перечень средств гигиены входят средства для ухода за зубами, волосами и телом, дезинфицирующие средства, туалетная бумага, носовые платки, полотенца для рук и столовые салфетки, детские подгузники и другие.
В список хозяйственных товаров первой необходимости входят товары, необходимые для отопления, отопительные приборы, телефонные аппараты, спички, зажигалки, батарейки, лампочки, свечи, тормозные жидкости и антифриз, замки, ортопедические аксессуары, предметы для похорон, бланки для бухгалтеров, пластиковые и бумажные пакеты и др.
Также разрешена оптовая торговля строительными товарами.
Смогут работать аптеки, в том числе ветеринарные аптеки, магазины оптики и автозаправочные станции.
Как и прежде, не будет ограничена торговля в интернете. Разрешена также оптовая торговля на базах.