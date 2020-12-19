Таллинн назван лучшим городом Европы по уровню жизни

Первое место заняла столица Эстонии Таллинн, который отличился низкой стоимостью жизни и небольшим уровнем преступности. В то же время он оказался одним из наименее зеленых городов Европы и набрал низкие баллы по числу детских площадок, лесов и водоемов.

Как отметили эксперты исввледования, эстонская столица одной из первых предложила своим жителям бесплатный общественный транспорт, из-за чего удалось сократить использование личных автомобилей, а также уменьшить загрязнение воздуха и количество шума.

На втором и третьем местах - Бухарест и Лиссабон, далее следуют Дублин и Прага. Также в десятку вошли Рейкьявик, Париж, Лондон, Хельсинки и Цюрих, а французская столица также признана самым зеленым городом Европы. За ней по озеленению идет Амстердам.