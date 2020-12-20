Умер еще один фигурант дела по закупкам в Rīgas satiksme

Как сообщалось ранее, весной скончался другой фигурант этого дела - бывший директор департамента обслуживания и развития инфраструктуры Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в случае установления факта смерти подозреваемого уголовное дело в отношении этого лица прекращается.

Представитель KNAB Андрей Лисенко заявил, что смерть Крячека и Волкинштейна не окажет существенного влияния на расследование уголовного дела.

Напомним, KNAB возбудил уголовное дело в связи с тремя закупками, осуществленными Rīgas satiksme - низкопольных трамваев в 2016 году на общую сумму 62 597 477 евро, троллейбусов в 2013 году на общую сумму 131 646 135 евро, a также в 2013 году была произведена закупка автобусов на общую сумму 75 808 297 евро. В рамках уголовного производства расследуются подкуп должностных лиц и отмывание денежных средств.

В этом деле фигурируют и другие лица - бывший председатель правления Rīgas satiksme Леон Бемхенс, сотрудник производителя трамваев и троллейбусов Škoda Transportation Владислав Козакс, бизнесмен Марис Мартинсонс, бизнесмен Эдгар Тетеровскис и его супруга Элина Кокина.

По уголовному делу продолжается досудебное следствие.