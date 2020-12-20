В Иманте праздничное освещение отключили. Слишком много людей

"Мы стараемся порадовать людей, но безопасность важнее. Освещение планируется включить в понедельник в установленное ранее время", - говорится в посте на Facebook.

Как известно, впервые в ожидании Рождества в дополнение к уже существующему оформлению в Риге праздничным светом засверкали и парки - Анниньмуйжский, Дзегужкалнс, Эбельмуйжский, Саркандаугавский, аллея в Бикерниекском лесу и березовая роща в Плявниеках.

Галерея: В Риге праздничным светом засверкали и парки

Для того, чтобы разнообразить и обогатить обычное оформление городской среды и одновременно поддержать предпринимателей творческой индустрии, департамент образования, культуры и спорта Рижской думы объявил ранее не проводившийся конкурс на софинансирование проектов рождественского и новогоднего оформления городской среды.

По результатам этого конкурса были отобраны шесть проектов - "Как снег на горных вершинах", световая прогулочная тропа "В поисках чуда", объект среды "Мороз", "Планета - Эбельмуйжский парк", "В саду звезд", "В саду Зазеркалья".

Подробности:

Световая прогулочная тропа "В поисках чуда" в Анниньмуйжском парке освещена каждый день с 16:00 до 22:00.

Объект среды "Мороз" в березовой роще в Плявниеках освещается каждый день с 17:00 до 23:00.

"Как снег на горных вершинах" - фрагменты из концертной программы Раймонда Паулса и Зигфрида Муктупавелса в парке Дзегужкалнс можно смотреть каждый день с 17:00 до 23:00.

"Планета - Эбельмуйжский парк" - Эбельмуйжский парк освещен каждый день с 16:30 до 22:00.

"В саду звезд" - в Саркандаугавском парке освещение работает каждый день с 16:30 до 23:00.

"В саду Зазеркалья" - в Бикерниекском лесу эффект зеркальных шаров можно увидеть каждый день с 16:00 до 22:00, LED-прожекторы освещают деревья и территорию в течение всех суток.