Вс, 20.12.2020
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Кришьянис Кариньш
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В Иманте праздничное освещение отключили. Слишком много людей

Световая прогулочная тропа "В поисках чуда" в Анниньмуйжском парке

ФОТО: Mārtiņš Zilgalvis / f64

По требованию полиции праздничное освещение в Иманте, в Анниньмуйжском парке, вечером в воскресенье, 20 декабря, отключили, так как пришли слишком много зрителей, расстояние не соблюдалось и началось скопление людей, сообщается на официальной странице Рижской думы в Facebook.

"Мы стараемся порадовать людей, но безопасность важнее. Освещение планируется включить в понедельник в установленное ранее время", - говорится в посте на Facebook.

Как известно, впервые в ожидании Рождества в дополнение к уже существующему оформлению в Риге праздничным светом засверкали и парки - Анниньмуйжский, Дзегужкалнс, Эбельмуйжский, Саркандаугавский, аллея в Бикерниекском лесу и березовая роща в Плявниеках.

Галерея: В Риге праздничным светом засверкали и парки

Для того, чтобы разнообразить и обогатить обычное оформление городской среды и одновременно поддержать предпринимателей творческой индустрии, департамент образования, культуры и спорта Рижской думы объявил ранее не проводившийся конкурс на софинансирование проектов рождественского и новогоднего оформления городской среды.

По результатам этого конкурса были отобраны шесть проектов - "Как снег на горных вершинах", световая прогулочная тропа "В поисках чуда", объект среды "Мороз", "Планета - Эбельмуйжский парк", "В саду звезд", "В саду Зазеркалья". 

Подробности:

  • Световая прогулочная тропа "В поисках чуда" в Анниньмуйжском парке освещена каждый день с 16:00 до 22:00.
  •  Объект среды "Мороз" в березовой роще в Плявниеках освещается каждый день с 17:00 до 23:00. 
  • "Как снег на горных вершинах" - фрагменты из концертной программы Раймонда Паулса и Зигфрида Муктупавелса в парке Дзегужкалнс можно смотреть каждый день с 17:00 до 23:00.
  • "Планета - Эбельмуйжский парк" - Эбельмуйжский парк освещен каждый день с 16:30 до 22:00.
  • "В саду звезд" - в Саркандаугавском парке освещение работает каждый день с 16:30 до 23:00.
  • "В саду Зазеркалья" - в Бикерниекском лесу эффект зеркальных шаров можно увидеть каждый день с 16:00 до 22:00, LED-прожекторы освещают деревья и территорию в течение всех суток. 

Места размещения праздничного оформления отмечены на карте, которая с 19 декабря будет доступна на www.kultura.riga.lv

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