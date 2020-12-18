Пт, 18.12.2020
Если в течение десяти дней нам не удастся улучшить ситуацию, мы будем вынуждены ввести весь комплекс ограничений на передвижение, но ни я, ни правительство, ни общество этого не хотят. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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Что все-таки можно будет купить в магазинах, а что нет? Рассказываем подробно

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Принимая во внимание критическую ситуацию в сфере здравоохранения, скопления людей в торговых центрах и других местах, заболевание Covid-19 трудоустроенных в торговле лиц (продавцов и кассиров), чтобы снизить риск распространения вируса в торговых местах как среди жителей, так и среди работников, правительство на заседании 17 декабря приняло решение о новых ограничениях в торговле, которые будут в силе три недели, начиная с субботы, 19 декабря.

В этот период не будет ограничена дистанционная торговля и э-коммерция - жители смогут приобретать любые товары посредством дистанционной торговли, они могут быть доставлены на дом или в пакоматы или же быть выданы на руки в магазине. Не прерывается и оптовая торговля на торговых базах, что необходимо как для розничных магазинов, так и для предпринимательской деятельности. Кроме того, в рамках оказания уже действующих услуг разрешено обеспечить предоставление необходимых для этого товаров (например, обеспечение автосервисов автодеталями).

В то же время установлено, что с 19 декабря 2020 года по 11 января 2020 года услуги торговли очно предоставляют только:

  1. аптеки, в том числе ветеринарные,
  2. магазины оптики,
  3. автозаправочные станции,
  4. торговые места, где разрешено продавать следующие группы товаров:
  • - продовольственные товары (в том числе алкоголь);
  • - предметы гигиены;
  • - хозтовары первой необходимости; 
  • - карты предоплаты мобильных операторов;
  • - табачные изделия, растительные продукты для курения, электронные устройства для курения и жидкости для них;
  • - корм и товары для животных;
  • - прессу;
  • - билеты на общественный транспорт;
  • - средства индивидуальной защиты и защиту для рта и носа;
  • - самодельную сельскохозяйственную продукцию;
  • - цветы и рождественские елки.

В группу предметов гигиены входят:

  • средства по уходу за волосами; средства для гигиены зубов и полости рта; зубная нить; зубная паста;
  • мыло; органические моющие средства и вещества, которые используют как мыло, в форме кусков или фигур, содержащие или не содержащие мыло; органические моющие вещества для мытья тела в виде жидкости или крема, расфасованные для розничной торговли, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, тряпки;
  • средства, используемые до, во время и после бритья; дезодоранты для тела и средства против пота;
  • средства дезинфекции;
  • гигиенические или фармацевтические изделия из вулканизированного каучука, а также презервативы;
  • туалетная бумага; карманные салфетки, косметические салфетки и полотенца; полотенца для рук, скатерти и столовые салфетки;
  • зубные щетки, расчески для волос, щетки для бритья, щетки для ногтей, щетки для ресниц, другие щетки для ухода за телом, включая щетки, входящие в состав бытовых приборов;
  • комплекты для путешествий, которые используют для личной гигиены, шитья, чистки обуви или одежды; санитарные полотенца (пакеты) и тампоны, детские подгузники и тому подобные изделия из любого материала.

В группу хозтоваров первой необходимости входят: 

  • каменный уголь; брикеты и аналогичные твердые виды топлива;
  • нефтяной газ и прочие газообразные углеводороды (включая баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ);
  • свечи, свечки и подобные изделия;
  • спички;
  • тормозные жидкости и прочие подготовленные жидкости для гидравлических трансмиссий, не содержащие или содержащие менее 70% от полной массы нефтяных масел или масел, полученных из битуминозных минералов;
  • подготовленные антифризы и жидкости для размораживания;
  • пластиковые изделия для перевозки и упаковки товаров; 
  • изделия (включая перчатки, рукавицы и варежки) из вулканизированной резины, кроме твердой резины, для различных целей (хирургические перчатки и т. п.);
  • дрова в виде бревен, веток, хвороста или в аналогичное форме; щепа или стружка; опилки, древесные отходы, агломерированные или неагломерированные в бревнах, брикетах, гранулах или аналогичных формах;
  • агломерированный или неагломерированный древесный уголь (включая древесный уголь из ореха или ореховой скорлупы);
  • гробы;
  • пергаментная бумага, жиронепроницаемая бумага, калька, пергамин и прочая каландрированная прозрачная или полупрозрачная бумага в рулонах или листах;
  • конверты, почтовые карточки, простые открытки и карточки для корреспонденции из бумаги или картона; коробки, пакеты, портмоне из бумаги или картона, канцелярские наборы;
  • упаковка из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотен из целлюлозных волокон, упаковочные бумажные пакеты;
  • регистрационные журналы, бухгалтерские книги, записные книжки, бланки, контрольные ленты, квитанции, письма и блокноты, дневники и тому подобное;
  • отопительные или кухонные печи из железа или стали;
  • чугунные или стальные баллоны для сжатого или сжиженного газа (включая медицинский кислород);
  • замки, висячие замки (запираемые на ключ или комбинацию кодов - электрических или неэлектрических) из обычного металла; скобы и рамки из недрагоценных металлов с затвором на замках; ключи для вышеперечисленных товаров из обычного металла;
  • котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водогрейных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); водяные пароперегреватели;
  • котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402;
  • гальванические элементы и гальванические батареи;
  • электроаккумуляторы, включая их сепараторы, прямоугольной формы (включая конверт) или любой другой формы;
  • телефонные аппараты, включая телефоны для сотовых сетей или других беспроводных сетей; другие устройства для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая устройства для связи в линейной или беспроводной сети (например, в локальной или глобальной сети), кроме устройств передачи или приема товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528;
  • электрические и газоразрядные лампы накаливания, в том числе лампы герметичного пучка, лампы ультрафиолетового и инфракрасного излучения; дуговые лампы, светодиодные лампы;
  • ортопедические аксессуары, включая костыли, хирургические пояса и бинты; шины и другие приспособления для лечения переломов костей; протезы частей тела; слуховые аппараты и другие устройства, которые носят или имплантируют в тело для компенсации физического дефекта или инвалидности;
  • зажигалки и прочие поджигатели, включая механические и электрические зажигалки, а также их части, кроме кремня и фитилей.

Товары, не входящие в вышеперечисленные категории, к продаже запрещены. 

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