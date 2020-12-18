Что все-таки можно будет купить в магазинах, а что нет? Рассказываем подробно

В этот период не будет ограничена дистанционная торговля и э-коммерция - жители смогут приобретать любые товары посредством дистанционной торговли, они могут быть доставлены на дом или в пакоматы или же быть выданы на руки в магазине. Не прерывается и оптовая торговля на торговых базах, что необходимо как для розничных магазинов, так и для предпринимательской деятельности. Кроме того, в рамках оказания уже действующих услуг разрешено обеспечить предоставление необходимых для этого товаров (например, обеспечение автосервисов автодеталями).