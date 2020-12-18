Что все-таки можно будет купить в магазинах, а что нет? Рассказываем подробно

Принимая во внимание критическую ситуацию в сфере здравоохранения, скопления людей в торговых центрах и других местах, заболевание Covid-19 трудоустроенных в торговле лиц (продавцов и кассиров), чтобы снизить риск распространения вируса в торговых местах как среди жителей, так и среди работников, правительство на заседании 17 декабря приняло решение о новых ограничениях в торговле, которые будут в силе три недели, начиная с субботы, 19 декабря.
В этот период не будет ограничена дистанционная торговля и э-коммерция - жители смогут приобретать любые товары посредством дистанционной торговли, они могут быть доставлены на дом или в пакоматы или же быть выданы на руки в магазине. Не прерывается и оптовая торговля на торговых базах, что необходимо как для розничных магазинов, так и для предпринимательской деятельности. Кроме того, в рамках оказания уже действующих услуг разрешено обеспечить предоставление необходимых для этого товаров (например, обеспечение автосервисов автодеталями).
В то же время установлено, что с 19 декабря 2020 года по 11 января 2020 года услуги торговли очно предоставляют только:
- аптеки, в том числе ветеринарные,
- магазины оптики,
- автозаправочные станции,
- торговые места, где разрешено продавать следующие группы товаров:
- - продовольственные товары (в том числе алкоголь);
- - предметы гигиены;
- - хозтовары первой необходимости;
- - карты предоплаты мобильных операторов;
- - табачные изделия, растительные продукты для курения, электронные устройства для курения и жидкости для них;
- - корм и товары для животных;
- - прессу;
- - билеты на общественный транспорт;
- - средства индивидуальной защиты и защиту для рта и носа;
- - самодельную сельскохозяйственную продукцию;
- - цветы и рождественские елки.
В группу предметов гигиены входят:
- средства по уходу за волосами; средства для гигиены зубов и полости рта; зубная нить; зубная паста;
- мыло; органические моющие средства и вещества, которые используют как мыло, в форме кусков или фигур, содержащие или не содержащие мыло; органические моющие вещества для мытья тела в виде жидкости или крема, расфасованные для розничной торговли, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, тряпки;
- средства, используемые до, во время и после бритья; дезодоранты для тела и средства против пота;
- средства дезинфекции;
- гигиенические или фармацевтические изделия из вулканизированного каучука, а также презервативы;
- туалетная бумага; карманные салфетки, косметические салфетки и полотенца; полотенца для рук, скатерти и столовые салфетки;
- зубные щетки, расчески для волос, щетки для бритья, щетки для ногтей, щетки для ресниц, другие щетки для ухода за телом, включая щетки, входящие в состав бытовых приборов;
- комплекты для путешествий, которые используют для личной гигиены, шитья, чистки обуви или одежды; санитарные полотенца (пакеты) и тампоны, детские подгузники и тому подобные изделия из любого материала.
В группу хозтоваров первой необходимости входят:
- каменный уголь; брикеты и аналогичные твердые виды топлива;
- нефтяной газ и прочие газообразные углеводороды (включая баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ);
- свечи, свечки и подобные изделия;
- спички;
- тормозные жидкости и прочие подготовленные жидкости для гидравлических трансмиссий, не содержащие или содержащие менее 70% от полной массы нефтяных масел или масел, полученных из битуминозных минералов;
- подготовленные антифризы и жидкости для размораживания;
- пластиковые изделия для перевозки и упаковки товаров;
- изделия (включая перчатки, рукавицы и варежки) из вулканизированной резины, кроме твердой резины, для различных целей (хирургические перчатки и т. п.);
- дрова в виде бревен, веток, хвороста или в аналогичное форме; щепа или стружка; опилки, древесные отходы, агломерированные или неагломерированные в бревнах, брикетах, гранулах или аналогичных формах;
- агломерированный или неагломерированный древесный уголь (включая древесный уголь из ореха или ореховой скорлупы);
- гробы;
- пергаментная бумага, жиронепроницаемая бумага, калька, пергамин и прочая каландрированная прозрачная или полупрозрачная бумага в рулонах или листах;
- конверты, почтовые карточки, простые открытки и карточки для корреспонденции из бумаги или картона; коробки, пакеты, портмоне из бумаги или картона, канцелярские наборы;
- упаковка из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотен из целлюлозных волокон, упаковочные бумажные пакеты;
- регистрационные журналы, бухгалтерские книги, записные книжки, бланки, контрольные ленты, квитанции, письма и блокноты, дневники и тому подобное;
- отопительные или кухонные печи из железа или стали;
- чугунные или стальные баллоны для сжатого или сжиженного газа (включая медицинский кислород);
- замки, висячие замки (запираемые на ключ или комбинацию кодов - электрических или неэлектрических) из обычного металла; скобы и рамки из недрагоценных металлов с затвором на замках; ключи для вышеперечисленных товаров из обычного металла;
- котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водогрейных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); водяные пароперегреватели;
- котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402;
- гальванические элементы и гальванические батареи;
- электроаккумуляторы, включая их сепараторы, прямоугольной формы (включая конверт) или любой другой формы;
- телефонные аппараты, включая телефоны для сотовых сетей или других беспроводных сетей; другие устройства для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая устройства для связи в линейной или беспроводной сети (например, в локальной или глобальной сети), кроме устройств передачи или приема товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528;
- электрические и газоразрядные лампы накаливания, в том числе лампы герметичного пучка, лампы ультрафиолетового и инфракрасного излучения; дуговые лампы, светодиодные лампы;
- ортопедические аксессуары, включая костыли, хирургические пояса и бинты; шины и другие приспособления для лечения переломов костей; протезы частей тела; слуховые аппараты и другие устройства, которые носят или имплантируют в тело для компенсации физического дефекта или инвалидности;
- зажигалки и прочие поджигатели, включая механические и электрические зажигалки, а также их части, кроме кремня и фитилей.
Товары, не входящие в вышеперечисленные категории, к продаже запрещены.