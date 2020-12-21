Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года

Василиса Володина - популярная российская телеведущая и опытный астролог. Ее советы помогают людям сохранять спокойствие в любых жизненных ситуациях и приумножать удачу. Последняя полноценная неделя непростого 2020 года - не исключение.
Это последняя полная неделя декабря, на которой нас ожидают взлеты и падения. Старайтесь, чтобы любой отрезок времени был более осмысленным, понятным и позитивным. Не тащите в свою душу негатив и будьте уверены в своем успехе.
Овен
У Овнов начинается время борьбы с самими собой, со своими внутренними демонами и страхами.
когда соединятся Сатурн и Юпитер. Со вторника обстановка будет постепенно улучшаться и примерно в четверг или пятницу придет в норму. На выходных Овны смогут нагнать то, что они не успели сделать или сделали неправильно в будние дни. В любом случае этим людям понадобится вера в себя и в светлое будущее, чтобы не омрачить грядущие праздники.
Телец
Год вплотную подходит к своему логическому завершению. На Тельцов может напасть ностальгия 21 и 22 декабря, но мыслям о прошлом не удастся сбить с пути людей этого знака. Это время, когда Тельцы смогут преуспеть во всем, в чем захотят. Нужно лишь разработать план действий и стараться следовать ему неотступно.
Астролог рекомендует не рассказывать никому о своих планах, чтобы эта информация не попала в руки недоброжелателей.
Близнецы
У Близнецов в самом конце недели может наступить период, когда любые дела или новые начинания встречают препятствия. Не стоит впадать в стресс и панику, если что-то не будет получаться. Со вторника по пятницу Близнецов ожидает большой успех в любовной сфере - им удастся найти вторую половинку либо укрепить уже существующие отношения.
Рак
У Раков ожидается крайне необычное завершение года. Может происходить много интересных и неожиданных событий. Звезды и планеты хотят, чтобы Раки обдумывали все свои шаги, были предельно внимательными и собранными.
Любые траты лучше осуществлять в хорошем настроении, чтобы избежать неудач. Романтические свидания стоит отложить, занявшись домашними делами. Также можно очистить дом от лишнего хлама.
Лев
У представителей каждого знака зодиакального круга есть свои пороки и слабости. Львам придется встретиться со своими в начале недели. Эта встреча не сулит им ничего хорошего, так что лучше как можно реже проявлять негативные эмоции и менять планы на будущее. Также не стоит общаться с людьми-провокаторами.
Любые срывы планов стоит воспринимать как случайность, которая в будущем обернется позитивным исходом. Семейным Львам стоит обратиться к домашним делам, к решению проблем близких: те будут благодарны за повышенное внимание и заботу.
Дева
Дев ожидает финансовый успех, если они смогут настроиться на лучшее.
Это очень успешный период для решения жилищных вопросов, но не для переездов. Нужно создать уютную атмосферу в своем нынешнем жилище. Начать неделю стоит с уборки и наведения порядка дома и на рабочем месте.
Весы
У Весов начинается очень яркий и благоприятный период в любовной сфере. Важен правильный настрой, потому что 2020 год подходит к концу. Новогоднее настроение будет формироваться именно сейчас. Не нужно думать о проблемах.
Лучше фокусироваться на будущем и на том, что оно может подарить. Не нужно бояться мечтать.
Скорпион
Скорпионам стоит быть осторожнее, особенно если их жизненная энергия начнет иссякать. Восстановить силы помогут прогулки, умеренные физические нагрузки и простые дела. Не нужно браться за то, что априори приносит раздражение и негатив. Например, если не хочется заниматься уборкой, можно переложить эту миссию на кого-нибудь другого, взяв на себя взамен его обязанности.
Вторник - самый благоприятный день недели. Он прекрасно подходит для покупок и для поисков второй половинки. Не исключено, что идеальный человек уже где-то рядом.
Стрелец
Стрельцам можно быть самими собой и заниматься тем, чем они хотят. Это прекрасная неделя как для уединения, так и для коллективной работы, романтики и развлечений в кругу семьи. Стрельцы считаются одними из самых проницательных среди представителей всех знаков Зодиака, и в период с 21 по 27 декабря их дар значительно усилится.
В работе и делах полезно полагаться на интуицию, но не стоит забывать и про здравый смысл. Риски сейчас ни к чему.
Козерог
Начало недели подпортит Козерогам настроение и снизит энергетический фон. Ближе к пятнице энергетика планет и звезд придет в норму. 25, 26 и 27 декабря лучше посвятить домашним делам, приготовлениям к празднику. Также можно инвестировать время и в отдых. Переутомления сейчас ни к чему.
Водолей
Водолеям нужно перестать лениться на этой неделе. Сейчас нельзя откладывать на потом важные дела и искать отговорки для того, чтобы не выполнять данные ранее обещания. Ответственность - необходимое качество для Водолеев. В конце недели звезды помогут им сделать перезагрузку сознания, избавиться от страхов и негатива. Что касается работы и финансовых дел, то сейчас
Рыбы
У Рыб первый и последний дни недели будут достаточно неблагоприятными. Вторник - самый благоприятный день. С 22 и до 26 декабря Рыб ожидает очень продуктивное и интересное время. Звезды помогут им преуспеть во всех сферах жизни. Нужно лишь заранее расставить приоритеты и понять, чего им хочется больше всего. Удача последует за теми, кто уверен в себе, любит жизнь и мыслит оптимистично.