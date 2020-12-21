Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года

Нужно забыть о прошлых неудачах, потому что они уже - часть истории. Важно вынести для себя полезные уроки из прошлых ошибок.

Это очень успешный период для решения жилищных вопросов, но не для переездов. Нужно создать уютную атмосферу в своем нынешнем жилище. Начать неделю стоит с уборки и наведения порядка дома и на рабочем месте.

Весы

У Весов начинается очень яркий и благоприятный период в любовной сфере. Важен правильный настрой, потому что 2020 год подходит к концу. Новогоднее настроение будет формироваться именно сейчас. Не нужно думать о проблемах.

Если что-то не получается, значит - так тому и быть. Неделя с 21 по 27 декабря - не про переживания, а про новые возможности.

Лучше фокусироваться на будущем и на том, что оно может подарить. Не нужно бояться мечтать.

Скорпион

Скорпионам стоит быть осторожнее, особенно если их жизненная энергия начнет иссякать. Восстановить силы помогут прогулки, умеренные физические нагрузки и простые дела. Не нужно браться за то, что априори приносит раздражение и негатив. Например, если не хочется заниматься уборкой, можно переложить эту миссию на кого-нибудь другого, взяв на себя взамен его обязанности.

Вторник - самый благоприятный день недели. Он прекрасно подходит для покупок и для поисков второй половинки. Не исключено, что идеальный человек уже где-то рядом.

Стрелец

Стрельцам можно быть самими собой и заниматься тем, чем они хотят. Это прекрасная неделя как для уединения, так и для коллективной работы, романтики и развлечений в кругу семьи. Стрельцы считаются одними из самых проницательных среди представителей всех знаков Зодиака, и в период с 21 по 27 декабря их дар значительно усилится.

Эти люди смогут распознпвать ложь и притворство еще быстрее. Это поможетим определить, кто является другом, а кто - врагом.

В работе и делах полезно полагаться на интуицию, но не стоит забывать и про здравый смысл. Риски сейчас ни к чему.

Козерог

Начало недели подпортит Козерогам настроение и снизит энергетический фон. Ближе к пятнице энергетика планет и звезд придет в норму. 25, 26 и 27 декабря лучше посвятить домашним делам, приготовлениям к празднику. Также можно инвестировать время и в отдых. Переутомления сейчас ни к чему.

Водолей

Водолеям нужно перестать лениться на этой неделе. Сейчас нельзя откладывать на потом важные дела и искать отговорки для того, чтобы не выполнять данные ранее обещания. Ответственность - необходимое качество для Водолеев. В конце недели звезды помогут им сделать перезагрузку сознания, избавиться от страхов и негатива. Что касается работы и финансовых дел, то сейчас

лучше экономить не деньги, а время. Стоит опасаться трех вещей - необдуманных трат, конфликтов и порывистости в отношениях со второй половинкой.

Рыбы