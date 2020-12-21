Хронический стресс, пониженный уровень глюкозы и другие причины озноба

Более подробно о том, что может заставить тело дрожать как осиновый лист и как этого избежать, рассказывает фармацевт аптечной сети Apotheka Анна Кивлениеце.

"Озноб возникает из-за того, что мышцы ритмично напрягаются и расслабляются - таким образом организм защищает себя от потери тепла. Одновременно может появиться гусиная кожа, а волоски на теле - приподняться. Следует, однако, помнить, что организм реагирует дрожью на разные факторы - не только на изменения температуры, но и, например, на внутренние ощущения. Озноб вызывают также различные заболевания - как бактериального, так и вирусного происхождения, например, пневмония, грипп, малярия, инфекция мочевыводящих путей и гастроэнтерит", - объясняет фармацевт Анна Кивлениеце.

#1 Перепад температуры

Когда температура тела падает ниже комфортного уровня, может возникнуть озноб - таким образом организм на короткое время увеличивает производство тепла. Однако температура, при которой комфортно, у каждого своя. Так, например, дети, в теле которых меньше жировых тканей, более чувствительны к низкой температуре, нежели взрослые. Чувствительность к холоду может меняться со временем, в том числе в связи с состоянием здоровья. Из-за воды и ветра холод ощущается сильнее, поэтому озноб нередко появляется после купания.

#2 Повышение уровня адреналина

Сильные эмоции, например, страх и стресс, могут заставить тело дрожать - это связано с повышением уровня адреналина в крови. Адреналин - это гормон, выделение которого стимулируется при раздражении нервной системы. Кроме того, адреналин входит в состав анестезирующих препаратов, которые используются, например, при лечении зубов, поэтому у некоторых людей дрожь в теле может возникнуть и из-за них.

#3 Хронический стресс

Люди, испытывающие хронический стресс, чаще сталкиваются с ознобом, так что это может быть сигналом к тому, чтобы пересмотреть свой образ жизни. Если к дрожи присоединяется затрудненное дыхание, тошнота или сердцебиение, это может быть признаком панической атаки, которую определенно нельзя оставлять без внимания.

#4 Бактериальная инфекция

Озноб может быть одним из проявлений реакции организма на бактериальную инфекцию. Если дрожь сопровождается и другими симптомами, например, лихорадкой или другими напоминающими грипп жалобами, следует обратиться к специалисту: чем раньше причина дрожи будет идентифицирована, тем быстрее можно будет начать лечение.

#5 Пониженная концентрация глюкозы в крови

Дрожь может также свидетельствовать о пониженной концентрации глюкозы в крови или даже о гипогликемии. Это актуально для больных сахарным диабетом, которые принимают понижающие уровень сахара лекарства или инсулин. Если появляется озноб, то нужно как можно скорее съесть продукт, богатый быстрыми углеводами, - это может быть булочка,

что-то сладкое или другой быстрый перекус. Если дрожь дает о себе знать часто, нужно связаться с врачом и пересмотреть выбранную терапию - возможно, лекарство принимается неправильно. Озноб может быть и побочным эффектом от приема медикаментов, ее также могут вызвать как обычные обезболивающие и противовоспалительные средства, так и рецептурные медикаменты.

Теплая одежда и питье

Озноба, возникающего по причине перепада температур, можно избежать, одевшись потеплее. Чувствительным к холоду людям следует следить за тем, чтобы в жилом помещении была комфортная температура. Выходя из дома, стоит брать с собой теплую кофту или куртку, которую можно будет накинуть при необходимости. Если же озноб связан с простудой или бактериальной инфекцией, помимо назначенного лечения рекомендуется накрыться легким одеялом. Нужно также пить больше воды, желательно комнатной температуры, так как холодная вода может вызвать новый приступ озноба. В редких случаях дрожь может появиться после употребления чрезмерного количества кофеина - в таких случаях также важно пить много воды.