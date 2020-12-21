От имени благотворительной акции Eņģeļi pār Latviju выступают мошенники

От имени благотворительной акции Eņģeļi pār Latviju ведется мошенническая деятельность, сообщили представители телеканала TV3, одного из организаторов благотворительной акции.
Алисе Малишко, менеджер по связям с общественностью TV3 Group в Латвии, заявила, что название благотворительной кампании канала TV3 Eņģeļi pār Latviju используется в мошеннических целях.
"Зрители сообщают нам, что они получили текстовое сообщение от отправителя "SS24.lv", в котором им предлагается сделать пожертвование, позвонив по номеру телефона для пожертвований, который не имеет отношение к акции этого года. TV3 не имеет отношения к данному отправителю, и указанная акция не согласовывалась с организаторами", - признала Малишко.
TV3 в настоящее время предпринимает все необходимые шаги для скорейшего устранения этой вредоносной деятельности.
В то же время организаторы благотворительной акции призывают жителей не открывать это текстовое сообщение и сразу же удалить его со своего телефона.