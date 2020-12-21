От имени благотворительной акции Eņģeļi pār Latviju выступают мошенники

Алисе Малишко, менеджер по связям с общественностью TV3 Group в Латвии, заявила, что название благотворительной кампании канала TV3 Eņģeļi pār Latviju используется в мошеннических целях.

"Зрители сообщают нам, что они получили текстовое сообщение от отправителя "SS24.lv", в котором им предлагается сделать пожертвование, позвонив по номеру телефона для пожертвований, который не имеет отношение к акции этого года. TV3 не имеет отношения к данному отправителю, и указанная акция не согласовывалась с организаторами", - признала Малишко.

TV3 в настоящее время предпринимает все необходимые шаги для скорейшего устранения этой вредоносной деятельности.