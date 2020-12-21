Пн, 21.12.2020
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Мэтт Хенкок, министр здравоохранения Великобритании
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От имени благотворительной акции Eņģeļi pār Latviju выступают мошенники

Символ акции "Ангелы над Латвией"

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

От имени благотворительной акции Eņģeļi pār Latviju ведется мошенническая деятельность, сообщили представители телеканала TV3, одного из организаторов благотворительной акции.

Алисе Малишко, менеджер по связям с общественностью TV3 Group в Латвии, заявила, что название благотворительной кампании канала TV3 Eņģeļi pār Latviju используется в мошеннических целях.

"Зрители сообщают нам, что они получили текстовое сообщение от отправителя "SS24.lv", в котором им предлагается сделать пожертвование, позвонив по номеру телефона для пожертвований, который не имеет отношение к акции этого года. TV3 не имеет отношения к данному отправителю, и указанная акция не согласовывалась с организаторами", - признала Малишко.

TV3 в настоящее время предпринимает все необходимые шаги для скорейшего устранения этой вредоносной деятельности.

В то же время организаторы благотворительной акции призывают жителей не открывать это текстовое сообщение и сразу же удалить его со своего телефона.

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