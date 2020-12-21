Российский актер Александр Кузнецов снимется в третьей части фильма "Фантастические твари"

28-летний российский актер Александр Кузнецов присоединился к актерскому составу третьей части фильма "Фантастические твари". Это стало известно благодаря режиссеру Александру Молочникову, который рассказал об этом в интервью Ксении Собчак.
Оказывается, Кузнецов должен был играть в его спектакле, но неожиданно отказался от роли и уехал на съемки в Великобританию за два дня до премьеры постановки.
- сказал Молочников Ксении.
Как пишет портал Spletnik.ru, сам Кузнецов свое участие в "Фантастических тварях" еще не подтвердил. Пока неизвестно, какую роль он сыграет в фильме. Журналисты сообщают, что вот уже больше месяца Кузнецов находится в Великобритании, где идут съемки киноленты.
Напомним, Александр Кузнецов снялся в таких известных фильмах, как "Лето" Кирилла Серебренникова, "Кислота" Александра Горчилина и "Папа, сдохни" Кирилла Соколова, а также в сериале "Содержанки" Константина Богомолова.
Партнерами Кузнецова по съемочной площадке станут Джуд Лоу, Эдди Редмэйн и Мадс Миккельсен, который заменит в фильме Джонни Деппа.