Российский актер Александр Кузнецов снимется в третьей части фильма "Фантастические твари"

Оказывается, Кузнецов должен был играть в его спектакле, но неожиданно отказался от роли и уехал на съемки в Великобританию за два дня до премьеры постановки.

"Я бы сказал, что он повел себя как фантастическая тварь. Как бы повел себя я, еще проверим. Поэтому чего его судить",

- сказал Молочников Ксении.

Как пишет портал Spletnik.ru, сам Кузнецов свое участие в "Фантастических тварях" еще не подтвердил. Пока неизвестно, какую роль он сыграет в фильме. Журналисты сообщают, что вот уже больше месяца Кузнецов находится в Великобритании, где идут съемки киноленты.

Напомним, Александр Кузнецов снялся в таких известных фильмах, как "Лето" Кирилла Серебренникова, "Кислота" Александра Горчилина и "Папа, сдохни" Кирилла Соколова, а также в сериале "Содержанки" Константина Богомолова.