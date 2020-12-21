Пн, 21.12.2020
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Российский актер Александр Кузнецов снимется в третьей части фильма "Фантастические твари"

Александр Кузнецов

ФОТО: https://www.instagram.com/_aleksandrkuznetsov/

28-летний российский актер Александр Кузнецов присоединился к актерскому составу третьей части фильма "Фантастические твари". Это стало известно благодаря режиссеру Александру Молочникову, который рассказал об этом в интервью Ксении Собчак.

Оказывается, Кузнецов должен был играть в его спектакле, но неожиданно отказался от роли и уехал на съемки в Великобританию за два дня до премьеры постановки.

"Я бы сказал, что он повел себя как фантастическая тварь. Как бы повел себя я, еще проверим. Поэтому чего его судить",

- сказал Молочников Ксении.

Как пишет портал Spletnik.ru, сам Кузнецов свое участие в "Фантастических тварях" еще не подтвердил. Пока неизвестно, какую роль он сыграет в фильме. Журналисты сообщают, что вот уже больше месяца Кузнецов находится в Великобритании, где идут съемки киноленты.

Напомним, Александр Кузнецов снялся в таких известных фильмах, как "Лето" Кирилла Серебренникова, "Кислота" Александра Горчилина и "Папа, сдохни" Кирилла Соколова, а также в сериале "Содержанки" Константина Богомолова.

Партнерами Кузнецова по съемочной площадке станут Джуд Лоу, Эдди Редмэйн и Мадс Миккельсен, который заменит в фильме Джонни Деппа.

Ранее Джонни Депп проиграл суд Херд и покинул "Фантастических тварей" по просьбе киностудии.

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