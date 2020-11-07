Джонни Депп проиграл суд Херд и покинул "Фантастических тварей" по просьбе киностудии

Об этом решении он сообщил в Instagram. Депп поблагодарил поклонников, но признался, что уважает компанию и исполнил просьбу кинокомпании.

Продюсеры киностудии Warner Bros. намекнули, что не желают видеть Деппа в продолжении картины после того, как он проиграл суд британскому таблоиду The Sun.

"Джонни Депп покидает франшизу "Фантастические твари". Мы благодарим Джонни за его работу над фильмами. "Фантастические твари 3" сейчас находятся на этапе производства, и на роль Геллерта Грин-де-Вальда будет выбран другой актер. Фильм выйдет в кинотеатрах по всему миру летом 2022 года", - говорится в официальном заявлении киностудии.

Напомним, Эмбер Херд проходила по делу как свидетельница, но, по сути, стала главной героиней процесса. Актриса рассказала о 14 случаях физического и психологического насилия, которое учинил над ней бывший муж. По правилам британской судебной системы, The Sun должна была подтвердить правдивость опубликованной информации. Изучив материалы дела, лондонский суд счел 12 из 14 случаев насилия доказанными.