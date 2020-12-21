Ситуация критическая: в больнице Страдиня Covid-19 каждый день заболевает до десяти сотрудников

Раценис, заведующий в больнице одним из отделений для больных Covid-19, признал, что в медицинском учреждении регулярно один из работников находится на карантине, самоизоляции, или, в худшем случае, сам заболел.

"Если бы пришлось открывать новое отделение для пациентов с Covid-19, мне трудно представить, кто смог бы в нем работать", 17

- описал ситуацию Раценис.

Он признал, что сейчас ситуация в больнице достаточно напряженная, практически большая часть больничных коек заполнена, поэтому ведется активная работа, чтобы можно было выписывать пациентов домой или переводить их в районные больницы.

"Нужно признать, что с каждым днем мы приближаемся к ситуации, которую смело можно будет назвать "медициной военного времени". Количество пациентов в больницах не уменьшается, но больше всего меня пугают цифры прошедшей недели и время, когда закончится Рождество, потому что для работников медицины это не будет временем тишины и покоя," - рассказывает Раценис.

Он пояснил, что списки врачей-резервистов, которые могут прийти на работу в больницу во время чрезвычайной ситуации, постоянно обновляются, но их ресурсы также ограничены. "В последнее время кажется, что часть общества не может рационально взглянуть на ситуацию, которая происходит вокруг. Поэтому должны быть очень строгие ограничения, чтобы борьба с Covid-19 была успешной", - добавил Раценис.

Как сообщалось, за воскресенье, 20 декабря, в латвийские больницы были госпитализированы 115 новых пациентов с Covid-19. Таким образом, по данным Национальной службы здравоохранения, в стационарах уже проходят лечение 983 человека, которым требуется медицинская помощь после заражения Covid-19.

У 927 пациентов состояние средней тяжести, 56 человек - в тяжелом состоянии. Третий день подряд в стационарах находится более 50 пациентов с тяжелым течением болезни.

За прошедшие сутки из больниц были выписаны 10 пациентов, всего - 2542 человека.

Также за воскресенье в Латвии подтверждено 395 новых случаев Covid-19, умерли 4 человека, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).