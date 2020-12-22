Грядет вакцинация от Covid-19. Рассказываем все, что известно о препаратах

Редко, менее чем у 1 из 1000 человек после вакцинации наблюдается мышечная слабость на одной стороне лица.

Эти возможные побочные эффекты также перечислены в листовке-вкладыше. В нем также подчеркивается, что лекарство находится под дополнительным контролем, что позволит быстро выявить новую информацию о безопасности вакцины. Подчеркивается, что любой может помочь, сообщив о любых наблюдаемых побочных эффектах.

Обращаясь к людям с аллергиями, EMA указывает, что люди с аллергией на любой из компонентов вакцины, перечисленных в листовке-вкладыше, не должны вакцинироваться.

Агентство заявляет, что во время клинических испытаний наблюдались аллергические реакции, очень немногие из которых были тяжелыми. Поэтому, как и все вакцины, Comirnaty следует использовать под тщательным медицинским наблюдением, когда доступна соответствующая медицинская помощь. Людям, у которых после первой дозы Comirnaty наблюдается тяжелая аллергическая реакция, не вкалывают вторую дозу.

Производитель также заявил, что, как и любая вакцина, эта вакцина не может защитить всех реципиентов. Также указано, что человек не может быть полностью защищен в течение семи дней после получения второй дозы вакцины.

В настоящее время нет данных о взаимозаменяемости Comirnaty и других возможных вакцин против Covid-19 для завершения курса вакцинации. Следовательно, люди, получившие одну дозу Comirnaty, должны получить вторую дозу той же вакцины для завершения курса вакцинации.

Как измерялась эффективность вакцины?

Сообщается, что в клинических испытаниях этой вакцины приняли участие в общей сложности около 44 000 человек. Половине из этих людей была сделана вакцинация, а другой половине - имитацию. Пациенты не знали, получили ли они вакцину или ее имитацию.

Эффективность была рассчитана на основе данных более чем 36 000 человек в возрасте 16 лет и старше, у которых не было признаков инфекции. Исследование показало эффективность вакцины 95%, объясняет EMA.

EMA также поясняет, что разрешение на продажу этой вакцины было выдано на определенных условиях. Это один из регулирующих механизмов ЕС, призванный облегчить скорейшее одобрение лекарств, удовлетворяющих ранее неудовлетворенный медицинский запрос, в том числе в чрезвычайных ситуациях, таких как текущая пандемия.

Такое разрешение на продажу также предусматривает, что компания, занимающаяся распространением Comirnaty, будет продолжать представлять результаты основного исследования. Клинические испытания продлятся два года. Это исследование и дополнительные исследования предоставят информацию о продолжительности защиты, эффективности защиты, обеспечиваемой вакциной против тяжелого течения инфекции Covid-19, эффективности защиты для людей с ослабленной иммунной системой, детей и беременных женщин, а также о том, предотвращает ли она бессимптомные случаи заболевания.

Предприятие также проведет исследования, чтобы предоставить дополнительную гарантию фармацевтического качества вакцины по мере расширения производства.

EMA подчеркивает, что в соответствии с планом ЕС по мониторингу безопасности вакцины против Covid-19, Comirnaty будет тщательно контролироваться 1

и в этой связи будут проводиться различные мероприятия, связанные с вакцинами против Covid-19. Хотя большое количество людей получили вакцину Covid-19 в ходе клинических испытаний, определенные побочные эффекты могут возникнуть только после вакцинации миллиона человек, пояснили в агентстве.

Можно ли адаптировать вакцину к новому типу Covid-19?

Вакцина Covid-19, разработанная Pfizer и BioNTech, вероятно, будет эффективной против самого заразного штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, но если это не так, вакцина может быть адаптирована в течение шести недель, заявил во вторник, 22 декабря, соучредитель BioNTech Угур Сахин.

Европейская комиссия (ЕК) в понедельник, 21 декабря, одобрила использование вакцины Covid-19, разработанной фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech в Европейском союзе (ЕС), что подготовило почву для запуска вакцинации в ближайшие дни.

Сообщается, что новый штамм вируса распространяется в Великобритании. По оценкам, он на 70% более заразен, но нет никаких доказательств того, что разновидность нового вируса под названием NSA 202012/01 более смертельна или менее чувствительна к разработанным вакцинам.

Доступность вакцины в Латвии

Планируется, что первой поставкой в Латвию будут доставлены 9750 доз вакцины против Covid-19, разработанной фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech, а вакцинация в десяти больницах разных регионов начнется 28 декабря. Первыми вакцину получат медработники, работающие с пациентами с Covid-19 в больницах, а также сотрудники службы экстренной медицинской помощи, поясняло ранее LETA.