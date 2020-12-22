Полиция повторно обнаружила нарушения ограничений Covid-19 в ночном клубе Violet

Как сообщили LETA в VP, в ночь на 19 декабря структурные подразделения VP, в том числе сотрудники батальона особого назначения, провели инспекцию в указанном ночном клубе.

В очередной раз в клубе выявлен ряд существенных нарушений в связи с несоблюдением требований эпидемиологической безопасности, а также запрещенной работой клуба.

Госполиция отмечает, что в клубе Violets была использована конспирация - на входной двери была вывеска, что ночной клуб не работает, но посетителей по предварительному отбору пропускали через вход со двора клуба, двери были заперты, а охранники внимательно следили за гостями.

После получения доказательств того, что ночной клуб продолжал работать после полуночи, от прокурора в срочном порядке поступило согласие на инспекцию развлекательного заведения.

В связи с деятельностью клуба возбуждено 42 дела об административных правонарушениях, из них 8 - в отношении руководителей клуба и 34 - в отношении посетителей клуба.

За грубое несоблюдение государственных ограничений налагается штраф в размере до 2000 евро на физических лиц и до 5000 евро на юридических лиц. Полиция продолжит проводить такие проверки.

Уже сообщалось, что 7 ноября, сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией провели проверки в 17 ночных клубах и барах Риги, и в некоторых развлекательных заведениях были обнаружены нарушения правил ограничения распространения Covid-19.

В двух развлекательных заведениях были обнаружены существенные нарушения. В частности, работа в ночных клубах Omas briljants и Violets продолжалась после полуночи, продавался алкоголь, звучала громкая музыка, не соблюдалась дистанция в два метра.