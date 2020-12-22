В Риге появилась огромная лиса

Авторы огромной лисы - Александр Мариноха и Олег Мариноха, задачей которых было создание экологического объекта в городской среде.

Он сделан из стали, матросской веревки и стекла.

🦊 Uzmanību, pilsētvidē parādījusies lapsa❗️ Autors: Aleksandrs Marinoha un Olegs Marinoha. LMA Tēlniecības katedra,... Posted by Latvijas Mākslas akadēmija on Otrdiena, 2020. gada 22. decembris

Лисица уже заслужила внимание пользователей - всего за час фотографиями поделились 300 человек, и почти 1000 отметили их лайками.