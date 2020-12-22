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Мэтт Хенкок, министр здравоохранения Великобритании
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В Риге появилась огромная лиса

ФОТО: Latvijas Mākslas akadēmija/Facebook

"Внимание, в городской среде появилась лиса", - написано в Facebook о совместной работе студентов 3 курса бакалавриата кафедры скульптуры, созданной совместно с Dzīvnieku brīvība, сообщает Латвийская Академия художеств.

Авторы огромной лисы - Александр Мариноха и Олег Мариноха, задачей которых было создание экологического объекта в городской среде.

Он сделан из стали, матросской веревки и стекла.

🦊 Uzmanību, pilsētvidē parādījusies lapsa❗️ Autors: Aleksandrs Marinoha un Olegs Marinoha. LMA Tēlniecības katedra,...

Posted by Latvijas Mākslas akadēmija on Otrdiena, 2020. gada 22. decembris

Лисица уже заслужила внимание пользователей - всего за час фотографиями поделились 300 человек, и почти 1000 отметили их лайками.

Объект находится на улице Тургенева, 17, но Латвийская академия художеств призывает всех быть осторожными и не приходить группами.

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