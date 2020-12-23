Новый суточный рекорд: выявлено 1145 случаев Covid-19, скончались 20 человек

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 1145 новых случаев Covid-19, что является рекордом за 24 часа, умерли 20 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Один из 20 умерших был в возрастной категории от 55 до 60 лет, трое - от 60 до 70 лет, двое - от 70 до 80 лет, десять - от 80 до 90 лет, трое - от 90 до 100 лет и один от 100 до 105 лет.
За прошедшие сутки сделано 12 155 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,4%.
За сутки были госпитализированы 119 пациентов. Всего в стационарах лечатся 948 человек с Covid-19, 48 из которых находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки из больниц были выписаны 145 пациентов, всего - 2801.
За последние 14 дней выявлено 10 668 случаев заболевания, а кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 555,6 случая на 100 тыс. жителей.
В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 33 484 человек.