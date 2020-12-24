Административные регионы хотят наделить функциями развития местных дорог и профобразования

А Латвийский союз самоуправлений уверен, что для выполнения функции содержания государственных дорог, государство должно передать самоуправлениям имущество и обеспечить соответствующее финансирование. Советник союза самоуправлений Марис Пукис, комментируя идеи VARAM, сказал, что наиболее важный вопрос заключается в том, формируются ли регионы с целью достижения развития государства или они являются просто "слегка причесанными регионами планирования". "Очень хотелось бы, чтобы регионам на самом деле делегировались функции. И еще важно, чтобы регионам передали имущество и деньги на реализацию функций", - отметил Пукис.

Не только планировать, но и реализовывать

В свою очередь председатель Совета по развитию Рижского региона планирования и Царникавской краевой думы Дайга Миериня считает, что у новых регионов должна быть не только функция планирования, но и функция реализации. "Если регионы будут продолжать только планировать документы, а рычагов для реализации запланированного не будет, в этом нет смысла", - уверена политик. Она рассказала, что государство уже предлагает муниципалитетам взять под контроль местные дороги, которые содержит государство, и некоторые муниципалитеты делают это. Однако государство не выделяет средства на ремонт этих дорог, и в случае новых регионов эту ситуацию следует изменить, чтобы регионы могли координировать восстановление этих дорог с государственной поддержкой.

Председатель Совета по развитию Земгальского региона планирования и Рундальской краевой думы Айварс Окманис отметил, что новым учреждениям следует передать функции планирования общественного транспорта и содержание государственных дорог местного значения. "Сейчас все рассчитывают, что будут средства, и новые большие края будут развивать дороги, но, посмотрев на карту, мы видим, что дороги выходят за пределы одного, даже большого края, и они нужны и жителям других территорий", - комментировал Окманис.

По его словам, регионы также могли бы иметь большее влияние в сфере профессионального образования. Аналогичное мнение высказали и представители Видземского региона планирования, отметив, что Министерство образования и науки (IZM) в настоящее время уделяет мало внимания региональной политике и не считается с мнением местных властей.

А глава администрации Латгальского региона планирования Ивета Малина-Табуне призывает VARAM при разработке новой концепции обратить особое внимание на преемственность. По ее мнению, юридически новые единицы должны перенять обязательства регионов планирования, поскольку при реализации проектов, поддерживаемых фондами Европейского союза, необходимо указывать предыдущий опыт как самих учреждений, так и сотрудников.

Будут переубеждать министерства

Советник министра охраны окружающей среды и регионального развития по вопросам самоуправлений и регионального развития Мадарс Ласманис признал, что переговоры с IZM не из легких, но выразил надежду, что МОСРР удастся убедить МОН в том, что "регионы являются достаточно сильным партнером для планирования в сфере образования".

VARAM также обещает найти решение, чтобы за передачей функций по содержанию дорог последовало финансирование. "Дискуссии об административных регионах идут не столь быстро, как нам хотелось бы. Весной министерства были более отзывчивы в отношении передачи функций и средств", - не скрывал представитель министерства.

Дискуссии будут продолжаться и о названии и границах новых органов планирования. Председатель Рундальской краевой думы Окманис отметил, что Земгале с удовольствием будет видеть в своем составе Тукумский край, который уже сейчас относится к Земгальскому избирательный округу.