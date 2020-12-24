Административные регионы хотят наделить функциями развития местных дорог и профобразования

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) предлагает создать административные регионы для выполнения функций государства и самоуправлений, которые будут финансироваться как государством, так и местными органами власти.
Несмотря на то, что новые самоуправления будут созданы уже через полгода, пока до конца не ясно, какими функциями наделят регионы, а сами местные власти хотят передать новым организациям возможность планировать развитие местных дорог и профессионального образования.
Сузят Рижский регион планирования
VARAM на основании принятого Сеймом закона "Об административных территориях и населенных пунктах", который предусматривает создание административных регионов для выполнения совместных функций государства и самоуправлений, разработало концептуальный доклад "Об образовании административных районов". В отчете предлагается решение для создания модели и функций регионального управления.
Министерство напоминает, что с 2006 года в Латвии работают Курземский, Рижский, Латгальский, Видземский и Земгальский регионы планирования. VARAM считает, что в настоящее время наиболее существенной проблемой в работе регионов планирования является недостаточное финансирование, что затрудняет выполнение предусмотренных законом функций.
Планируется, что и в дальнейшем в Латвии будет пять административных регионов. Представитель VARAM Райвис Бремшмитс на заседании подкомиссии по совершенствованию систем самоуправлений в Сейме отметил, что пока ведутся дискуссии по поводу границ новых единиц.
Например, Лимбажский и Огрский край планируется присоединить к Видземскому административному региону, хотя сейчас эти самоуправления относятся к Рижскому региону планирования.
Также пока не ясна судьба Тукумского края, который сейчас представляет Рижский регион планирования, а в будущем будет присоединен к Земгальскому или Курземскому региону.
Бремшмитс рассказал, что новый Рижский регион будет более компактным, с более похожими друг на друга самоуправлениями и их проблемами, а сейчас в регионе планирования представлены, например, Кандавский и Алойский край, где ситуация значительно отличается от самоуправлений, расположенных ближе к столице.
Нужно более 1,92 млн евро из госбюджета
Планируется, что в целях обеспечения согласованной деятельности государства и местных самоуправлений руководящий орган или совет административного региона будет сформирован из делегированных представителей министерств и самоуправлений.
VARAM, оценив предложения министерств, рекомендует передать административным регионам такие функции, как планирование и развитие общественного транспорта и дорог, образования, региональное развитие, социальные услуги и социальная помощь, в том числе функционирование центров социальной помощи, защита и реализация прав детей. Также новые учреждения будут отвечать за гражданскую оборону на региональном уровне, надзор за памятниками культуры регионального и местного значения и выдачу разрешений и лицензий на ведение бизнеса.
Для того, чтобы новые организации могли бы выполнять свои функции в оптимальном объеме, в год из государственного бюджета необходимы более 1,92 млн евро, подсчитало VARAM.
Для выполнения новых функций просят финансирование
По словам Бремшмитса, Министерство сообщения негативно относится к идее передать административным регионам координирование дотаций на содержание дорог и улиц, которые сейчас получают самоуправления. Частично министерство поддерживает и идею о том, что новые единицы будут планировать работы по содержанию государственных региональных и местных дорог, и пока министерство согласно только на передачу функций, касающихся местных дорог.
А Латвийский союз самоуправлений уверен, что для выполнения функции содержания государственных дорог, государство должно передать самоуправлениям имущество и обеспечить соответствующее финансирование. Советник союза самоуправлений Марис Пукис, комментируя идеи VARAM, сказал, что наиболее важный вопрос заключается в том, формируются ли регионы с целью достижения развития государства или они являются просто "слегка причесанными регионами планирования". "Очень хотелось бы, чтобы регионам на самом деле делегировались функции. И еще важно, чтобы регионам передали имущество и деньги на реализацию функций", - отметил Пукис.
Не только планировать, но и реализовывать
В свою очередь председатель Совета по развитию Рижского региона планирования и Царникавской краевой думы Дайга Миериня считает, что у новых регионов должна быть не только функция планирования, но и функция реализации. "Если регионы будут продолжать только планировать документы, а рычагов для реализации запланированного не будет, в этом нет смысла", - уверена политик. Она рассказала, что государство уже предлагает муниципалитетам взять под контроль местные дороги, которые содержит государство, и некоторые муниципалитеты делают это. Однако государство не выделяет средства на ремонт этих дорог, и в случае новых регионов эту ситуацию следует изменить, чтобы регионы могли координировать восстановление этих дорог с государственной поддержкой.
Председатель Совета по развитию Земгальского региона планирования и Рундальской краевой думы Айварс Окманис отметил, что новым учреждениям следует передать функции планирования общественного транспорта и содержание государственных дорог местного значения. "Сейчас все рассчитывают, что будут средства, и новые большие края будут развивать дороги, но, посмотрев на карту, мы видим, что дороги выходят за пределы одного, даже большого края, и они нужны и жителям других территорий", - комментировал Окманис.
По его словам, регионы также могли бы иметь большее влияние в сфере профессионального образования. Аналогичное мнение высказали и представители Видземского региона планирования, отметив, что Министерство образования и науки (IZM) в настоящее время уделяет мало внимания региональной политике и не считается с мнением местных властей.
А глава администрации Латгальского региона планирования Ивета Малина-Табуне призывает VARAM при разработке новой концепции обратить особое внимание на преемственность. По ее мнению, юридически новые единицы должны перенять обязательства регионов планирования, поскольку при реализации проектов, поддерживаемых фондами Европейского союза, необходимо указывать предыдущий опыт как самих учреждений, так и сотрудников.
Будут переубеждать министерства
Советник министра охраны окружающей среды и регионального развития по вопросам самоуправлений и регионального развития Мадарс Ласманис признал, что переговоры с IZM не из легких, но выразил надежду, что МОСРР удастся убедить МОН в том, что "регионы являются достаточно сильным партнером для планирования в сфере образования".
VARAM также обещает найти решение, чтобы за передачей функций по содержанию дорог последовало финансирование. "Дискуссии об административных регионах идут не столь быстро, как нам хотелось бы. Весной министерства были более отзывчивы в отношении передачи функций и средств", - не скрывал представитель министерства.
Дискуссии будут продолжаться и о названии и границах новых органов планирования. Председатель Рундальской краевой думы Окманис отметил, что Земгале с удовольствием будет видеть в своем составе Тукумский край, который уже сейчас относится к Земгальскому избирательный округу.
А председатель подкомиссии по совершенствованию систем самоуправлений в Сейме Андрис Казиновскис призвал VARAM брать во внимание мнения самоуправлений и регионов планирования, особенно в определении границ административных регионов, на что Ласманис ответил, что мнение местных властей для министерства очень важно и к нему VARAM прислушивается.