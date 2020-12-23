Рождественскую рекламу с эстонскими актерами назвали одной из лучших в этом году

Главный герой рекламного клипа "Береги себя", созданного гамбургским рекламным агентством, - это старик, потерявший и жизнь, и тело в ходе короновирусной изоляции. Фотографии напоминают ему о том, каким сильным он был когда-то. То, с какой легкостью он мог взвалить на плечо тяжелую ель, не дает ему забыть, что его молодость никогда не вернется. Но еще не все потеряно, - решает он - и находит свои старые гантели и начинает тренироваться. Соседи недоумевая наблюдают и перекидываются неодобрительными взглядами. Приближаются праздники и никто не знает, что на самом деле вдохновляет мужчину улучшать свою форму.