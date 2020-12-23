Ср, 23.12.2020
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Кришьянис Кариньш.
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Рождественскую рекламу с эстонскими актерами назвали одной из лучших в этом году
13 миллионов просмотров

Evelin võigemast DocMorrise apteegi reklaamis

ФОТО: Kuvatõmmis

Некоторые рекламы бывают настолько хороши, что вы с нетерпением ждете их! Как раз таким получился праздничный рекламный ролик, снятый в Эстонии для онлайн-аптеки DocMorris, известной в ​​Германии сети. В съемках клипа сыграли эстонские актеры. Рекламный ролик уже собрал более 13 миллионов просмотров, и много где видео уже было признано лучшей рождественской рекламой года, пишет Limon.

Главный герой рекламного клипа "Береги себя", созданного гамбургским рекламным агентством, - это старик, потерявший и жизнь, и тело в ходе короновирусной изоляции. Фотографии напоминают ему о том, каким сильным он был когда-то. То, с какой легкостью он мог взвалить на плечо тяжелую ель, не дает ему забыть, что его молодость никогда не вернется. Но еще не все потеряно, - решает он - и находит свои старые гантели и начинает тренироваться. Соседи недоумевая наблюдают и перекидываются неодобрительными взглядами. Приближаются праздники и никто не знает, что на самом деле вдохновляет мужчину улучшать свою форму.

В рекламе играют известные эстонские актеры Эвелин Выйгемаст, Натали Вяли и Анне Палувер.

Журнал AdWeek, The Independent и многие другие СМИ объявили клип одним из лучших или определенно самых эмоциональных рекламных роликов года. Видео уже посмотрели 13 миллионов человек только на YouTube, помимо других онлайн-платформ и, конечно же, по телевидению и другим каналам. Не говоря уже о многих энтузиастах, которые делятся видео на своих страницах в соцсетях.

Смотрите трогательный рекламный ролик ниже!

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