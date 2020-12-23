Умерла модель Стелла Теннант

Причина смерти модели не сообщается. Полиция заявила, что она не связана с "подозрительными обстоятельствами".

Модельная карьера женщины началась со съемки для британского Vogue в 1993 году.

В 1996 году Теннант стала новым лицом бренда Chanel. Она была одной из муз креативного директора модного дома Карла Лагерфельда. В 1999-м Теннант появилась на одной из первых обложек российского Vogue.