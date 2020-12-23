Умерла модель Стелла Теннант

Британская модель Стелла Теннант умерла в возрасте 50 лет, сообщает "Медуза" со сслыкой на BBC News.
Причина смерти модели не сообщается. Полиция заявила, что она не связана с "подозрительными обстоятельствами".
Модельная карьера женщины началась со съемки для британского Vogue в 1993 году.
В 1996 году Теннант стала новым лицом бренда Chanel. Она была одной из муз креативного директора модного дома Карла Лагерфельда. В 1999-м Теннант появилась на одной из первых обложек российского Vogue.
В 2012 году Теннант приняла участие в церемонии закрытия летней Олимпиады в Лондоне вместе с другими известными британскими моделями Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.