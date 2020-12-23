В Литве во время карантина в одной машине смогут ехать не более двух человек

Отныне, помимо водителей, которые предоставляет услуги пассажирских перевозок, в одном транспортном средстве смогут находиться до двух человек, если они не являются членами одного домохояйства. Исключение касается только общественного транспорта и автомобилей, в которых люди едут на работу или с работы.

Как сообщалось, с прошлой среды, 16 декабря, в Литве вступили в силу гораздо более строгие правила карантина, которые, среди прочего, предусматривают, что люди могут покидать территорию своего самоуправления только по серьезным причинам. Соблюдение этого правила строго контролируется.

Заболеваемость Covid-19 в Литве продолжает расти. За минувшие сутки в Литве подтверждено 3737 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 50 человека, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки выздоровели 1523 заболевших.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 120 тыс. 94 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 62 тыс. 453 человека, 55 тыс. 926 человек выздоровели.