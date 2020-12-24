Чт, 24.12.2020
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Кришьянис Кариньш.
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В Эстонии арестована женщина: она зарезала бывшего мужа

Полицейская машина.

ФОТО: Marko Saarm

Харьюский уездный суд 23 декабря по ходатайству прокуратуры отправил под арест женщину средних лет, которая в понедельник, 21 декабря, в Ласнамяэ зарезала ножом бывшего мужа, сообщает Rus.Postimees

По словам советника по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава, расследование находится на ранней стадии, криминальная полиция собирает доказательства и выясняет обстоятельства, передает BNS.

"По этой причине в интересах уголовного производства в настоящее время нет дополнительных существенных комментариев, которые можно было бы раскрыть. Активная работа по выяснению обстоятельств и причин трагически завершившегося события продолжается", - сказала Аава.

40-летняя женщина в понедельник, 21 декабря, в Ласнамяэ на улице Юмера удалила ножом бывшего мужа - 39-летнего мужчину. От полученного ранения он скончался. 

Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой в убийстве. 

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