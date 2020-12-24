Второй труп был закопан во дворе: 45-летнего эстонца обвиняют в двойном убийстве

Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого мужчину 1975 года рождения обвиняют в совершенном этим летом убийстве двух знакомых, сообщает Rus.Postimees.
Согласно собранной в ходе уголовного производства информации, 16 июня 2019-го года обвиняемый вместе со своим 47-летним знакомым пришел в квартиру в Харьюмаа в волости Кийли в поселке Кангру к 61-летнему знакомому с целью совместного распития алкогольных напитков. Через какое-то время хозяин квартиры велел 47-летнему мужчине идти спать, а когда тот отказался, обвиняемый ударил его в грудь. После этого он все же отправился спать, а обвиняемый продолжил употреблять алкоголь с владельцем квартиры. В какой-то момент обвиняемый пришел в ярость и стал избивать потерпевшего руками и ногами, а также топтаться на его грудной клетке, в результате чего тот получил опасные травмы и скончался на месте происшествия.
Обвиняемый и его проснувшийся приятель продолжили употреблять спиртное, а утром покинули квартиру, оставив в ней тело 61-летнего хозяина.
Пьянка продолжалась и в последующие дни, но уже в доме в деревне Саусти. В процессе застолья обвиняемый несколько раз в разное время избивал своего знакомого и оставил его минимум на сутки без еды и питья лежать во дворе. В результате неоднократных избиений второй потерпевший получил опасные для жизни травмы и умер. После этого обвиняемый вырыл во дворе яму и закопал тело.
По словам ведущего производство окружного прокурора Келли Круузимяги, второй труп обнаружили полицейские. "25 июня группа по расследованию убийств криминального бюро Пыхьяской префектуры отправилась на хутор в деревне Саусти, чтобы задержать обвиняемого в качестве подозреваемого в убийстве первого потерпевшего, и, осмотрев территорию, обнаружила свежие следы раскопок", - рассказала прокурор.
Круузимяги отметила, что убийство двух человек квалифицируется как убийство при отягчающих обстоятельствах.
Обвиняемый уже ранее неоднократно наказывался за преступления против личности.
Харьюский уездный суд назначил предварительное заседание на 11 января 2021 года.