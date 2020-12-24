Полиция просит помощи в поисках 14-летнего Густава

Рижское Тейкское районное отделение Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Густава Рата, 2006 года рождения, который вчера, 23 декабря, около 11:00 покинул свое место жительства в Риге, на улице Марциенас, и до сих пор не вернулся, информирует Государственная полиция.