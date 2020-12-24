Арестованы счета расположенного в Литве санатория "Беларусь"

По словам директора санатория Ильи Епифанова, заранее никто не предупреждал, об аресте счетов там поняли только после попытки осуществить переводы. Как им объяснили, счета были арестованы из-за вступивших в силу санкций Евросоюза против Беларуси, пояснил он.