Чт, 24.12.2020
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Юрий Перевощиков, представитель SPKC
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Арестованы счета расположенного в Литве санатория "Беларусь"

ФОТО: sanatoriums.com

18 декабря счета санатория "Беларусь", расположенного в литовском Друскининкае, были арестованы. Об этом пишет Tut.by со ссылкой на издание Respublika.

18 декабря были арестованы счета санатория "Беларусь", расположенного в литовском Друскининкае. Об этом пишет Tut.by со ссылкой на издание Respublika.

Как напоминает издание, санаторий принадлежит Управлению делами президента Беларуси. Счета были открыты в банке Swedbank.

По словам директора санатория Ильи Епифанова, заранее никто не предупреждал, об аресте счетов там поняли только после попытки осуществить переводы. Как им объяснили, счета были арестованы из-за вступивших в силу санкций Евросоюза против Беларуси, пояснил он.

Как известно, ЕС принял уже три пакета санкций против в Беларуси.

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