Арестованы счета расположенного в Литве санатория "Беларусь"

18 декабря счета санатория "Беларусь", расположенного в литовском Друскининкае, были арестованы. Об этом пишет Tut.by со ссылкой на издание Respublika.
18 декабря были арестованы счета санатория "Беларусь", расположенного в литовском Друскининкае. Об этом пишет Tut.by со ссылкой на издание Respublika.
Как напоминает издание, санаторий принадлежит Управлению делами президента Беларуси. Счета были открыты в банке Swedbank.
По словам директора санатория Ильи Епифанова, заранее никто не предупреждал, об аресте счетов там поняли только после попытки осуществить переводы. Как им объяснили, счета были арестованы из-за вступивших в силу санкций Евросоюза против Беларуси, пояснил он.
Как известно, ЕС принял уже три пакета санкций против в Беларуси.