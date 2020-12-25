В Латгалии найден ранее неизвестный валун

"Я случайно заметил большой камень, спрятанный в гуще деревьев. Сначала я подумал, что это насыпь земли, но когда подошел ближе, густой слой мха заставил меня думать иначе - оказалось, что под мхом лежит большой камень", - рассказывает о редкой находке Айварс Паулинс, планировщик Северо-Латгальского региона АО Latvijas valsts meži (LVM), работающий в волости Пильда Лудзенского района.

Планировщик связался со специалистами LVM, чтобы совместно осмотреть необычную находку и провести точное обследование камня.

Площадь найденного камня составляет около 11 квадратных метров, что соответствует критериям крупного валуна и является охраняемым памятником природы. 1

До этого дня валун не был зарегистрирован в системе управления природными данными Ozols и был без названия.