Сб, 26.12.2020
Если бы я слушал мнение других, я бы уже 10 раз сдался, уже 10 раз бы ничего не получилось. Я никогда не слушал мнение других, но я прислушиваюсь, если это совет и помощь. Если ты критикуешь - предлагай, если ты предлагаешь - делай, если делаешь - отвечай. Никита Цикалюк, консультант по продажам и маркетингу
Никита Цикалюк, консультант по продажам и маркетингу
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У Эдварда Сноудена родился сын

ФОТО: https://twitter.com/lsjourneys

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден стал отцом. Его жена Линдси Миллс опубликовала в Twitter совместную фотографию пары с ребенком (лицо ребенка закрыли эмодзи), пишет "Медуза".

"Самый большой подарок - это любовь, которую мы разделили", - написал Сноуден в Twitter, репостнув сообщение жены.

У Эдварда Сноудена и Линдси Миллс родился сын, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

Время и место рождения ребенка, как и его имя, пока неизвестны.

 

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