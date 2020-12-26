У Эдварда Сноудена родился сын

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден стал отцом. Его жена Линдси Миллс опубликовала в Twitter совместную фотографию пары с ребенком (лицо ребенка закрыли эмодзи), пишет "Медуза".
.Merry Christmas Baby. | https://t.co/r81YMAjKik pic.twitter.com/uY85h7XuMk— Lsjourney (@lsjourneys) December 25, 2020
"Самый большой подарок - это любовь, которую мы разделили", - написал Сноуден в Twitter, репостнув сообщение жены.
У Эдварда Сноудена и Линдси Миллс родился сын, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.
Время и место рождения ребенка, как и его имя, пока неизвестны.