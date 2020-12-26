В первый день Рождества было задержано 16 пьяных водителей

В Рижском регионе задержаны четыре пьяных водителя и четыре водителя, употреблявших наркотики, в Земгале - пять пьяных водителей, в Латгале и Видземе - по три водителя, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, в Курземе - один.