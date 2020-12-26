Сб, 26.12.2020
Думаю, что на Рождество у меня будет обычный рабочий день. Я буду на своем рабочем месте или буду работать удаленно. Нужно будет наблюдать за происходящим, потому что люди не перестанут болеть... Юрий Перевощиков, представитель SPKC
Юрий Перевощиков, представитель SPKC
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В первый день Рождества было задержано 16 пьяных водителей

ФОТО: Pexels

В первый день Рождества на латвийских дорогах задержано 16 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, и четверо употреблявших наркотики, сообщили в Госполиции.

В Рижском регионе задержаны четыре пьяных водителя и четыре водителя, употреблявших наркотики, в Земгале - пять пьяных водителей, в Латгале и Видземе - по три водителя, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, в Курземе - один.

В пятницу составлено 88 протоколов о превышении скорости и десять - об агрессивном вождении. Пятеро агрессивных водителей были задержаны в Рижском регионе, трое - в Видземе и двое - в Земгале.

Составлен всего 301 протокол о различных нарушениях правил дорожного движения.

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