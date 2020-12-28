Без вакцины от Covid-19 о путешествиях, вероятно, придется забыть
Вакцинация против Covid-19 уже началась в ряде стран, а в начале следующего года ее планируется провести и в Латвии. Вакцинация будет добровольной, но для многих отраслей именно этот шаг позволит продолжить работу, в том числе - индустрия туризма.
Эрик Лингеберзиньш, доцент Высшей школы бизнеса Turība, объясняет, что наивно ждать того момента, когда мы все снова сможем путешествовать, поэтому решение - мобильные приложения, с помощью которых можно будет подтвердить факт вакцинации и свободно перемещаться. Он указывает, что в ближайшие два-три года бесплатный въезд без самоизоляции, вероятно, будет доступен только тем, кто прошел вакцинацию.
Наивно ожидать возврата к допандемическому состоянию
Ожидается, что уже 2021-м году ряд стран откроют свои границы для вакцинированных путешественников, поэтому необходимы механизмы, позволяющие легко и быстро проверить, был ли человек вакцинирован. Учитывая распространение вируса, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) пришел к выводу, что риск заражения от туристов составляет всего 1%.
Ситуации в разных странах ЕС в целом схожи, поэтому наивно ждать того момента, когда мы вернемся к допандемической ситуации.
Посадочный талон вместе с подтверждением вакцинации
Всемирный экономический форум выступил со своим предложением - приложением Common Pass, которое позволит путешествовать безопасно и быстро убедиться, что путешественник вакцинирован. Планируется, что данные о вакцинации будут одинаково признаны во всем Европейском Союзе, и что посадочный талон будет действителен для каждого рейса или транспорта только вместе с подтверждением о вакцинации.
Второе решение - это проездной IATA Travel Pass, который позволяет пассажирам находить точную информацию о поездках, тестировании и требованиях к вакцинам во время поездки, а также подтверждать свою вакцинацию. Отели и другое туристическое жилье также будут готовы принять путешественников, зная, что это безопасно.
Не отставать от других стран
Хотя есть страны, которые уже планируют внедрить эти решения, мы еще не преодолели этап, на котором мы надеемся вернуться к прежнему режиму, поэтому существует риск, что латвийская туристическая индустрия может сильно отставать от своих европейских коллег.
Вакцинация была необходима и раньше
Чтобы справиться с пандемией, требуется долгосрочное мышление и готовность к изменениям. Для той части населения, которая настаивает на том, что они не хотят проходить вакцинацию, я хотел бы напомнить, что даже до пандемии был ряд направлений, в которых требовалось по нескольку вакцинаций.
Новые правила игры
Мир изменился, поэтому вы должны принять "новую норму", новые правила игры и научиться жить с ними. Я убежден, что индустрия туризма сможет адаптироваться, по крайней мере, до сих пор мы всегда могли это делать. Ведь с появлением Интернета многие беспокоились, что туристические агентства больше не будут нужны, но ужасные прогнозы не оправдались, и индустрия адаптировалась.