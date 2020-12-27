Porsche, которую разобрали и собрали обратно 78 раз

Учиться по книгам - это одно дело, но закреплять полученные знания на практике - совсем другое. Поэтому механики Академии постпродажи Porsche в Атланте проходят специальные курсы, на которых используется настоящий Carrera GT.

ФОТО: Porsche

Суперкар серебряного цвета служит наглядным учебным пособием, и от двух до четырех раз в год является окончательным экзаменом механиков представительства Porsche, в ходе которого автомобиль полностью разбирают и собирают обратно.

ФОТО: Porsche

Таким образом, с 2004 года, когда автомобиль прибыл в США на Lufthansa Boeing 747, его разобрали и собрали уже 78 раз.

ФОТО: Porsche

Академия в Атланте находится всего в нескольких милях от взлетной полосы, на которую 16 лет назад опустился самолет со спорткаром. Академия в Атланте - один из трех центров обучения бренда в США, однако в распоряжении академии механиков Пенсильвании и Калифорнии Carrera GT нет.

ФОТО: Porsche

Во время экзамена Porsche шесть учеников, которые в случае блестящих достижений станут сертифицированным техниками Porsche, должны разобрать и собрать машину всего за четыре дня.

ФОТО: Porsche