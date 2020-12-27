Porsche, которую разобрали и собрали обратно 78 раз

В Академии постпродажи Porsche (Porsche Experience Atlanta Aftermarket Academy), находящейся в Атланте, штат Джорджия, США, один Porsche Carrera GT за 16 лет разобрали и собрали снова 78 раз! И все это во имя более качественного предоставления услуг и довольных клиентов.
Учиться по книгам - это одно дело, но закреплять полученные знания на практике - совсем другое. Поэтому механики Академии постпродажи Porsche в Атланте проходят специальные курсы, на которых используется настоящий Carrera GT.
Суперкар серебряного цвета служит наглядным учебным пособием, и от двух до четырех раз в год является окончательным экзаменом механиков представительства Porsche, в ходе которого автомобиль полностью разбирают и собирают обратно.
Академия в Атланте находится всего в нескольких милях от взлетной полосы, на которую 16 лет назад опустился самолет со спорткаром. Академия в Атланте - один из трех центров обучения бренда в США, однако в распоряжении академии механиков Пенсильвании и Калифорнии Carrera GT нет.
Во время экзамена Porsche шесть учеников, которые в случае блестящих достижений станут сертифицированным техниками Porsche, должны разобрать и собрать машину всего за четыре дня.
В период с 2003 по 2007 годы было произведено 1270 копий Carrera GT. Фирменный знак автомобиля - яркая "песня" которую обеспечивает 5,7-литровый атмосферный двигатель V10.