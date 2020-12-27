В Ливане после ссоры с местными жителями сожжен лагерь сирийских беженцев

Как пишет dpa со ссылкой на ливанское новостное агентство NNA, пожар начался ночью в субботу после ссоры между местной семьей и сирийскими работниками, проживавшими в палаточном лагере.

Ссора переросла в драку, в ходе которой пострадали три человек. Причина ссоры неизвестна.

После этого ливийские подростки подожгли палаточный лагерь, вынудив сотни иммигрантов бежать, опасаясь за свою безопасностью

Ливанская газета Annahar сообщила, что в лагере взорвались баллоны с газом.

Пожарным потребовалось примерно четыре часа, чтобы побороть пламя.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Один человек доставлен в больницу - он надышался дымом.

Ливанская армия сообщила, что в связи с произошедшим задержаны шесть граждан Ливана и шесть сирийцев.

Подсчитано, что с 2011 года Сирию покинули и сбежали в Ливан примерно миллион сирийских беженцев.