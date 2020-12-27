В Ливане после ссоры с местными жителями сожжен лагерь сирийских беженцев

Ночью в субботу на севере Ливана был сожжен лагерь сирийских беженцев, в результате чего сотням человек пришлось искать новое место для жизни, сообщили в воскресенье ливанские СМИ.
Как пишет dpa со ссылкой на ливанское новостное агентство NNA, пожар начался ночью в субботу после ссоры между местной семьей и сирийскими работниками, проживавшими в палаточном лагере.
Ссора переросла в драку, в ходе которой пострадали три человек. Причина ссоры неизвестна.
После этого ливийские подростки подожгли палаточный лагерь, вынудив сотни иммигрантов бежать, опасаясь за свою безопасностью
Ливанская газета Annahar сообщила, что в лагере взорвались баллоны с газом.
Пожарным потребовалось примерно четыре часа, чтобы побороть пламя.
Один человек доставлен в больницу - он надышался дымом.
Ливанская армия сообщила, что в связи с произошедшим задержаны шесть граждан Ливана и шесть сирийцев.
Подсчитано, что с 2011 года Сирию покинули и сбежали в Ливан примерно миллион сирийских беженцев.
Большинство из них живут в неофициальных лагерях.