Как выбрать хорошую многоразовую маску?

Что случилось?

Основные медицинские организации сейчас рекомендуют носить маски, если человек находится в общественном месте. Причем 1 декабря 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала носить их не только в помещении, где есть люди, с которыми вы не живете, но и на улице, если там нельзя соблюдать дистанцию как минимум в метр. ВОЗ предлагает использовать именно немедицинские матерчатые маски. То есть многоразовые. Их можно сделать самостоятельно или купить.

Маска (в отличие от респиратора) не относится к средствам индивидуальной защиты - она защищает не человека, который ее носит, от окружающих, а наоборот. Но проблема в том, что не все такие маски защищают одинаково хорошо. Поэтому мы решили рассказать, на что смотреть при выборе немедицинской матерчатой маски.

Как должна выглядеть хорошая маска?

ВОЗ говорит о том, что лучшая маска одновременно позволяет хорошо дышать, хорошо фильтрует и хорошо сидит. И, конечно, в ней не должно быть клапана выдоха - иначе она не сможет защитить окружающих.

Из каких материалов она должна быть сделана?

Это сложный вопрос, потому что часто материалы соответствуют одному критерию ВОЗ и совсем не соответствуют другому.

Например, качество фильтрации зависит не от состава материала, а от его структуры. Поэтому все тканые материалы фильтруют воздух плохо. Ткань - это упорядоченно переплетенные волокна. В шерсти, шелке или полимерном волокне в любом случае между волокнами есть дырочки, через которые воздух, а с ним и вирусные частицы, легко пролетает.

А вот в нетканых материалах, по структуре больше похожих на вату, сквозных дырочек нет. Воздух проходит через них, но на пути обязательно встречает волокна, которые и ловят капельки мокроты и пыль. Поэтому лучшую фильтрацию дают нетканые материалы.

То есть маски из ткани лучше не покупать?

Не совсем так. Исследования показывают, что несколько слоев плотной ткани (например, фланели или плотного муслина) дают неплохую фильтрацию. Но при этом нужно учитывать, что большое количество слоев ткани может дать хорошую защиту, однако дышать будет сложно.

А какие бывают нетканые материалы?

Нетканый материал - это, по сути, слой ваты из полимера. Какой это полимер, не очень важно. Например, медицинские маски делают из полипропилена, просто потому что он дешевле других. Полипропилен - это не какой-то один материал, а целая группа материалов, причем некоторые могут вообще не подходить для масок.

Как делаются медицинские маски Что важно, так это технология изготовления материала. Как объяснили "Медузе" профессор кафедры медицинской инженерии Казанского национального исследовательского технологического университета Юрий Хакимуллин и руководитель испытательного центра "Нетканые материалы медицинского назначения" Казанского национального исследовательского технологического университета Резеда Галимзянова, материал для медицинских масок получают по технологии "спанбонд - мелтблаун - спанбонд" (spunbond - meltblown - spunbond, SMS). В нем три слоя, из которых главный по фильтрации - мелтблаун, разработанный специально для медицинских изделий. Он доказанно хорошо задерживает частицы - капельки мокроты и пылинки с вирусами. Сейчас в России мелтблаун не выпускается. Другие два слоя делают из того же полипропилена, но по другой технологии - спанбонд. Его можно купить в строительных магазинах и в магазинах для садоводов: это, в частности, укрывной материал и материал для гидроизоляции.

Нетканые материалы можно сочетать с ткаными - это официально рекомендуется, например, в Канаде и есть в руководстве ВОЗ. Можно использовать нетканый одноразовый или многоразовый материал как фильтр и вставить его между двумя слоями ткани.

Какие маски точно лучше не покупать?

Этот список может быть очень большим, но если останавливаться на основном, не стоит пользоваться маской, если она:

однослойная;

из неплотной ткани (например, вязаная или из марли);

из очень плотных материалов (например, кожи или плотного полипропилена с мелкими отверстиями).

Что должно быть написано на этикетке "правильной" маски?

Многоразовая маска должна состоять из нескольких слоев материалов, в том числе из спанбонда (мелтблаун стирать нельзя, поэтому он подходит только для одноразовых масок). Но если на упаковке написано просто "полипропилен", то у вас нет никаких шансов узнать правду. Поэтому единственная рекомендация, которую тут можно дать: покупайте маски, состав которых подробно расписан и соответствует тому, что рекомендуют различные медицинские организации.