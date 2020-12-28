Кариньш: соглашение о Brexit - хорошая основа для отношений между Латвией и Великобританией

Кабинет министров на внеочередном заседании поддержал достигнутое Европейским союзом (ЕС) и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии соглашение об отношениях после Brexit.

Кариньш выразил огорчение выходом Великобритании из ЕС, добавив, что соглашение, достигнутое ЕС и Соединенным Королевством, является хорошей новостью.

Премьер подчеркнул, что Великобритания является важным партнером для Латвии не только потому, что там проживает много латвийцев, но и потому, что Великобритания является важным партнером в сферах внешней торговли и безопасности.