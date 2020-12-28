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Илзе Букша, представитель NMPD
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На Новый год освещение в парках Риги будет работать до 18 часов

18.12.2020 Planēta – Ēbeļmuižas parks” Ēbeļmuižas parkā

ФОТО: Mārtiņš Zilgalvis / f64

Чтобы способствовать празднованию Нового года дома и снижению риска скопления людей, в канун Нового года, 31 декабря, праздничное освещение рижских парков можно будет посмотреть до 18 часов, сообщило управление по связям с общественностью Рижской думы.

31 декабря в 18:00 на пешеходных тропах в парках Анниньмуйжа и Вец-Анниньмуйжа, в Плявниекской березовой роще, в Дзегужкалнсе, в парке Эбельмуйжа, в Бикерниекском лесу и в парке Саркандаугава праздничное освещение будет отключено.

1 января праздничное освещение на Бикерниекской лесной тропе и в парке Анниньмуйжа продолжит работать в прежнем режиме с 12 до 22, а в остальных парках с 16 до 22.

Во избежание риска скопления людей на освещенных тропах Бикерниекского леса и парка Анниньмуйжа дежурят сотрудники Рижской полиции самоуправления, которые регулируют поток людей.

Освещенные парки отдыха будут открыты до 10 января.

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